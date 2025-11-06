今年經濟成長率 台經院上修為5.94%

在ＡＩ引擎帶動下，投資與出口推升台灣今年經濟動能，台經院昨天大幅上修今年經濟成長率至百分之五點九四，台經院院長張建一表示，如果普發現金促進消費挹注，可望對經濟成長貢獻○點三至○點四個百分點，今年經濟成長率有機會突破百分之六。

不過，台經院景氣預測中心主任孫明德示警，台灣受惠ＡＩ外銷出口表現佳，但與美國貿易順差擴大，今年可能達一千億美元以上，明年美國可能會想新招對付台灣，台灣不能不慎。

至於明年經濟成長，台經院預估為百分之二點六。張建一表示，在高基期之下，不可能去年、今年高成長，明年又繼續高成長。此外，明年ＡＩ投資不會像今年這麼高，傳產歷經兩年不好狀況會改善，今年產業是「一好一壞」，明年「好的沒那麼好、壞的沒那麼壞」。



台經院昨舉行二○二六景氣展望研討會，發布今年、明年最新經濟預測。上修今年經濟成長率為百分之五點九四，較七月預測值百分之三點○二，大增二點九二個百分點。台經院表示，雖然美國關稅與中國內捲效應抑制傳產出口與汽車銷售，但美國ＡＩ投資熱潮帶動台灣設備投資與出口，前三季輸出、資本形成年增百分之廿八點五五、百分之六點九，張建一說，「今年ＡＩ相關產業一支獨秀，ＡＩ帶來的出口成長跟原來的預期差太多了」。

不過，近期ＡＩ泡沫疑慮甚囂塵上，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，ＡＩ前景憂喜參半，大家認為目前ＡＩ競賽集中在幾家科技公司相互投資，形成一個內部循環，一旦只是在算力提升及模型建構，沒有往下產生交互作用，「就好像一隻雞每天都在吃飼料，卻沒有下蛋」，大家可能會擔心未來能不能有好的結果。

張建一說，ＡＩ短期不會泡沫化，「就像現在股市漲很多，但不會崩盤」，因為很多國家才開始要投資ＡＩ基礎建設，例如發展主權ＡＩ，其次，要看未來ＡＩ能創造多少商業運用，例如ChatGPT很多人用，但付費有多少？未來還要投資上兆美元，錢從那裡來？如果沒有新的應用需求，投資動能會受影響。

