今年綠電20％做不到！龔明鑫首認：環評三法衝擊光電 目標時程會延後

〔記者林菁樺／台北報導〕廠商求電若渴，經濟部長龔明鑫5日在年度記者會上首度鬆口，受到環評三法影響，的確造成光電發展「稍微困難」，雖綠電20%佔比目標不會改變，但「時程上會往後延」，不過經濟部尚需要時間盤點，目前無法評估確切達成時間點。

經濟部今由經濟部長龔明鑫率領次長、各單位署長與國營事業首長召開年度記者會。外界聚焦在台美貿易、半導體產業政策與能源議題，整場記者會將近100分鐘。

龔明鑫提到，今年經濟部仍要加強水、電與韌性確保產業生產要素穩定。外界關注經濟部已延宕過一次、預計在今年11月要達到綠能20%目標能否達成，尤其到去年底，綠能比例僅13.1%，龔明鑫今首度鬆口，受到環評三法影響，的確造成光電稍微困難，但不斷投入綠能發展的既定方向沒有改變，20%目標一定達成，只是「時程上往後延」。

究竟要延宕到何時與經濟部是否要致歉？龔明鑫也回應，綠能持續推動確實有一些困擾，造成外界短時間對光電有誤解，希望釐清之後，發展速度可以加快。綠能延宕會檢討是有外部因素，還是行政部門欠缺，經濟部都會檢討，至於綠電2成目標從今年11月遞延，經濟部也需要一點時間進行盤點，尚無法說明達成時間點。

經濟部次長賴建信則補充，光電到去年底完成15.4GW，缺少4.6GW，但在施工、申請增設中約有2.53GW，經濟部都有掌握，也利用3個途徑加強力道，包括光電板舊換新約有500MW潛能，與內政部合作新增大型建物增設屋頂光電八月上路，可增660MW，另外公有屋頂、國營事業屋頂等約有343MW可開發。

至於台積電擔憂台灣電力問題，龔明鑫也說，去年增加兩部超大型燃氣機組達221 萬瓩，今年目標有四部要上線、約520萬瓩，他強調，工程只要如期推動，不會有電力不足問題。

