今年總預算慘遭8次封殺 卓榮泰下戰帖與立法院直接辯論

行政院長卓榮泰今（21）日強硬反擊，總預算不應該被分割，「哪一項是人民不需要的？」他還提出，與立法院進行直接辯論。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 因為國會在野黨持續杯葛，今（2026）年度中央政府總預算案和1.25兆國防特別預算條例，慘遭8度封殺，在野陣營甚至打算用「點菜式」選擇性先審查TPASS、治水等民生相關預算；對此，行政院長卓榮泰今（21）日強硬反擊，總預算不應該被分割，「哪一項是人民不需要的？」他還提出，與立法院進行直接辯論。

藍白遲遲不審總預算，但為緩解沸騰的民意，選出總預算當中的38項、共約718億的新興計畫，包括：國家藥物韌性整備、部分生育給付差額補助、地方道路、治水、TPASS等項目先行動支。

卓榮泰今天下午出席「第25屆公共工程金質獎頒獎典禮」受訪指出，「所以我要求，就3兆350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論」，他怒斥，總預算有哪一項是國人不需要的？並接著表示，政院團隊將對2992億的新增計畫、以及延續性計畫（新增項目）加強說明，直接跟國會進行對話、要求辯論，讓人民公決；「而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步」。

卓榮泰強調，中央政府的年度總預算，代表總統對國家未來這一年的願景，當然也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕，也不容許被分割、被分裂。

