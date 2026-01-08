今年美降息仍有空間 法人：美非投等債有戲

▲法人指出，在降息環境下，使美債殖利率仍有下行空間，創造美國非投資級債的資本利得契機。（圖／ pixabay）

[NOWnews今日新聞] 美國聯準會（Fed）主席新任人選即將揭曉，市場預料無論誰接任新任主席，對於貨幣政策的態度將偏向鴿派，可以預見今年降息仍有增加空間，法人指出，在降息環境下，歷史數據顯示，往往能帶動公債殖利率持續下行，進而使美債殖利率仍有下行空間，創造美國非投資級債的資本利得契機，盤點各類債券資產最新殖利率，也以美國非投資級債居債市之冠，達6.56%。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，除了降息帶來資本利得空間，隨著聯準會於2023年結束升息循環，帶動債券市場進入牛市，看好美債殖利率回落至合理水準後，後續債券報酬將以收益為主要驅動來源，其中又以美國非投資級債的殖利率最為誘人。

廣告 廣告

張世民指出，從2016年以來的走勢分析，美國非投等債報酬來源主要為票息，過去10年美國非投等債總報酬82%，其中票息報酬達76%，價格報酬僅有6%，代表即使市場出現波動，較高票息仍能提供防禦效果，降低價格波動對整體回報的影響，透過長期累積，更能享受長期資產增值機會。

再者，企業體質改善，非投資級債違約率大幅下滑，也是吸引資金的有利條件，張世民說明，美國非投等債信評結構不斷改善，目前BB和B級債券合計占美國非投等債市場約9成，CCC債券比重也低於長期平均。摩根大通（小摩）預估今年美國非投等債企業違約率為2.75%，遠低於長期平均的3.4%，顯見目前企業信用狀況處於良好狀態，足以因應市場風險。

張世民建議，投資人若要參與非投資級債的長線收益，建議聚焦美國非投資級債，不僅相較新興市場非投資級債、全球非投資級債、歐洲非投資級債平均年化報酬表現更佳，年化波動度也是四大非投資級債中最低的券種，宜透過分散產業與發行人曝險方式布局，避免單一事件產生較大風險，目前相對看好房屋建築業以及不受關稅影響的次產業。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

台積電逆勢上漲10元收1685元 權王拉抬也沒用！台股終場跌74點

台股開局旺挑戰市值100兆！證交所董座：全球排名升至第7

台股飆3萬點遭疑是虛胖 證交所董座：台灣資本市場有產業硬實力