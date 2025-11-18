今年耶誕必拍！水都威尼斯超夢幻、布丁狗耶誕樹萌度爆表

（圖／業者提供）

即將迎接耶誕節，街頭耶誕氣息越來越濃厚，統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」今年以「威尼斯」為主題城市，呈現浪漫水都的獨特魅力；而Global Mall則是打造夢幻「布丁狗療癒聖誕樹」！

「愛．Sharing」今年聖誕主樹Purple Wish的靈感，來自於威尼斯著名的嘉年華面具節、聖馬可廣場的歌德式柱體與四季協奏曲的美妙樂章，動態的設計結合威尼斯的浪漫與華麗，表現這座城市豐富的人文之美。

精彩的聖誕主樹外，也規劃了更多主題裝置，展現聖誕節與威尼斯獨有的特色。台北時代百貨夢廣場，從大步梯開始就充滿了粼粼波光，廣場上的威尼斯總督宮、香氛花園與日落時分乘坐貢多拉船享受唯美的情定威尼斯，每個場景彷彿置身水都。DREAM PLAZA旁興雅路上，橋與流光之城以尖塔橋、洛沃橋、麥稈橋為靈感，象徵永恆的愛情。大門則以巨大聖誕燈飾與威尼斯藍天與金色星星呼應，展現滿滿冬季夢幻。

高雄夢時代則有威尼斯大運河與著名的里阿爾托橋，營造河岸浪漫造景，一轉身，有貢多拉船伕、聖馬可飛獅、彩色玻璃工藝點綴，完整復刻彷彿置身於河岸，更以面具節為發想舉辦夢想狂歡嘉年華，預計邀請各式表演者共襄盛舉，讓人們完全沉浸在威尼斯的熱情氛圍中。

（圖／統一集團提供）

Venchi 2025耶誕限定系列太美 德國派對熊軟糖進駐台灣

另外，Global Mall則是打造夢幻「布丁狗療癒聖誕樹」，結合大型湖水藍蝴蝶結與超萌布丁狗溫暖奶油黃元素，搭配繽紛可愛的禮物盒裝飾，宛如布丁狗親手獻上驚喜，為冬日注入滿滿幸福氛圍，全台共5款布丁狗聖誕樹，包含Global Mall新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、新左營車站、屏東市都能看見。

其中Global Mall新北中和打造全台八店最高、高達7米的聖誕樹為最大亮點，高掛在樹頂的星星象徵溫暖與希望照耀整座城市，另Global Mall板橋車站與南港車站也設置高達6米的布丁狗聖誕樹，行經車站就能捕捉到布丁狗閃亮模樣，讓每位旅客沉浸在節慶幸福氛圍中，宣告最療癒的聖誕季正式開跑。

（圖／Global Mall提供）

