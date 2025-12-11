今年聖誕去哪？首爾、札幌、新加坡三大城市推薦，帶你過最有儀式感的冬季假期

（圖／©韓國觀光公社、©札幌慕尼黑聖誕市集）

聖誕節是一年中最具儀式感的時刻。有些人嚮往雪花紛飛的浪漫；有些人想逛市集、拍美照、吃遍好料；也有人想避寒，在燦爛燈飾下穿短袖過節。這次精選三座「風格完全不同」的聖誕城市──首爾、札幌、新加坡，讓你無論想要冬季浪漫、雪國療癒或熱帶狂歡，都能找到最適合自己的節慶旅遊靈感。

首爾：城市感滿分的冬季童話，一站式逛街美食聖誕城

如果你想要有城市感、想逛街又想吃美食，首爾無疑是最理想的聖誕城市。

冬季的首爾，被節慶活動點亮得像一本打開的聖誕繪本。蠶室樂天世界百貨每年都以巨型聖誕樹、歐式市集與壯觀燈光秀打造夢幻氛圍，從百貨外到星空步道一路閃耀。

（圖／©蠶室樂天世界購物中心）

想感受更濃厚的宗教與節慶氛圍，不能錯過明洞天主聖堂。哥特式建築在燈光襯托下莊嚴又浪漫，尤其平安夜的子夜彌撒，更是許多人整年最期待的時刻。

（圖／©韓國觀光公社）

若想看最潮、最浮誇的節慶場景，汝矣島現代百貨的聖誕市集更是必訪，從聖誕禮盒到限定裝置都極具美感，是近年首爾最火紅的節慶活動之一。

（圖／©首爾汝矣島現代百貨）

首爾住宿推薦：奢華與文化一次擁有

首爾・喜格尼爾酒店

位於樂天世界塔內，是韓國海拔最高的奢華酒店。房間窗外即是城市天際線，高空泳池、米其林餐飲，走出飯店就能直達樂天世界購物中心，是節慶旅人的「城市中的雲端度假」。

（圖／FineDayClub提供）

首爾・四季酒店

傳統韓式美學融合現代設計，館內布滿藝術收藏。地點位於光化門核心，步行就能到景福宮，適合想感受文化底蘊又不想放棄城市便利的旅人。

（圖／FineDayClub提供）

札幌：雪景 × 歐式市集 × 日式暖意，夢幻度假最療癒

如果你心裡的聖誕節一定要「白雪」、「木屋市集」、「熱紅酒」，札幌會是一個超乎期待的夢幻選擇。

每年冬天，札幌像被施了魔法──路面全白、空氣冰涼、燈飾落在雪上閃閃發光。只要走出飯店，就像走進北國童話。

當地最著名的札幌慕尼黑聖誕節集市，與德國慕尼黑結為姊妹市後催生，市集中充滿熱紅酒、德國香腸、手作飾品，濃濃歐洲風情讓人瞬間忘記身在日本。

（圖／©札幌慕尼黑聖誕市集）

緊接著登場的是札幌白色燈樹節──日本第一個燈節。整個市區被LED點亮，在白雪反射下格外浪漫，是無數人心中「最想在冬天牽手散步的地方」。

（圖／©Sapporo White Illumination）

札幌住宿推薦：貼近雪景的質感住宿

札幌美憬閣創世酒店

酒店設計融入北海道開拓精神與自然元素，距離大通公園與聖誕市集只需步行幾分鐘。晚上回到房間，看著窗外飄雪、房內溫暖燈光，就像擁有一座自己的冬季避風港。

（圖／FineDayClub提供）

新加坡：短袖過聖誕，最熱鬧、最歡樂的熱帶節慶派對

怕冷？或體驗完全不同的「夏季版聖誕」？新加坡就是最繽紛的聖誕度假地。新加坡把熱帶城市的活力與聖誕魔法完美結合，每年從 12 月開始就像整座城市進入派對模式。

最盛大的聖誕仙境（Christmas Wonderland）在濱海灣花園開展，20公尺巨型燈飾、擎天樹飄雪，讓人彷彿置身科幻版聖誕村。

（圖／©The Christmas Wonderland）

而經典的烏節聖誕大街歡（Christmas on A Great Street） 更是40年傳統，每年都有全新燈飾、舞台表演與大型市集，3.1公里璀璨大道根本是聖誕旅遊界的「必朝聖景點」。

（圖／©新加坡觀光局）

新加坡住宿推薦：熱帶夜晚的浪漫選擇

The Standard 新加坡

以中世紀現代主義打造潮酷美學，旅客晚上逛完燈飾後，可以直接回飯店換泳衣跳進高空泳池，看城市夜景閃閃發亮，享受專屬大人的夏日聖誕派對。

（圖／FineDayClub提供）

新加坡雅辰酒店

由歷史建築改造，結合南洋文化與當代藝術，是鬧中取靜的城市綠洲。非常適合在白天逛完聖誕活動後，回飯店感受慢下來的奢華。

（圖／FineDayClub提供）

