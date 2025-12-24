今年聖誕節特別幸福 新竹榮家攜手慈善企業陪伴長輩





慈善企業傳承藝術志工團隊日前攜手竹北市十興國小弦樂團與新竹荷蘭國際學校學生，至新竹榮家舉辦「歡樂聖誕音樂派對」，以音樂開場，運用創作延伸祝福，透過跨世代互動、海洋廢物再利用結合節慶藝術，為住民長輩打造一場兼具溫暖、永續與公益價值的聖誕饗宴。

十興國小弦樂團小小演奏者們以紮實技巧與真摯情感，帶來經典聖誕及流行樂曲，營造充滿節慶的歡樂氛圍。長輩們專注聆聽、輕聲和唱，沉浸在溫馨旋律，感受節慶的美好記憶。新竹荷蘭國際學校學生亦以精采的豎琴加入演奏與長輩互動，學子們用青春能量展現多元文化與在地關懷的力量。現場長輩們露出燦爛笑容，溫阿姨笑著說：「今年的聖誕節特別熱闹，也特別幸福。」

廣告 廣告

輔導組吳政鴻組長(右)代表致贈感謝狀予新竹縣竹北市十興國小弦樂團 (右)。

慈善企業傳承藝術志工則引導長輩進行「海洋廢物再利用」聖誕新年手作活動，運用海漂木、貝殼、瓶蓋等再生素材，帶領住民創作具有冬季意象的聖誕樹或小屋，將海洋廢棄物轉化為富含生命力與祝福的藝術作品，亦讓長輩在創作過程中理解環境永續的重要性。

新竹榮家表示慈善企業志工與合作學校的加入，讓住民長輩不只是「受到照顧」，更是在日常生活中「被看見、被陪伴」。音樂流動帶來心靈慰藉，手作創作凝聚操作成就，青年志工的陪伴更使整個活動增添活力與溫度，逐步實現「藝術深化長照、社區共同參與」的願景。

慈善企業陪伴新竹榮家長輩已超過15個年頭，透過「傳承藝術」計畫讓藝術的種子持續在榮家長輩生活中成長茁壯。這次更融入了音樂演奏、節慶活動與創意手作，不僅提升長輩精神文化，也成功搭起跨世代間的交流橋梁。

更多新聞推薦

● 盼全面提升社會韌性 賴清德再籲在野速審國防特別條例與總預算案