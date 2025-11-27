今年聖誕要不要一起吃炸雞 肯德基「K-XMAS聖誕巨大桶」12/2起帶來今年冬天的「首爾篇初雪」

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】歲末年終，聖誕佳節將至，專屬台灣人的那句「一起吃肯德基吧」便悄悄被喚醒，「聖誕巨大桶」年年帶大家環遊世界，已成為台灣消費者歲末最具儀式感的美食選擇。去年「東京篇」成功掀起聖誕風潮，打造專屬台灣的節慶記憶；今年延續「一緒に KFC」的城市篇章，首次以韓國首爾為主題，以韓劇般的冬季浪漫，打造全新的韓系聖誕體驗。12月2日起，不必出國，只要走進肯德基，就能沉浸在首爾限定的聖誕氛圍，開啟屬於今年的巨大桶聖誕旅程。

▲肯德基推出冬季限定「雪花乳酪脆雞」──以金黃酥脆的咔啦脆雞為基底，輕灑細緻如雪的乳酪粉，外酥內嫩、微鹹奶香交織，彷彿在口中落下一場溫柔初雪

「聖誕巨大桶」今年以 K-XMAS為主題，外盒採用韓系時尚視覺，拉開似禮物盒般層層驚喜，打造視覺與味覺雙重盛宴。內容更是誠意滿載，匯集冬季限定的新品：「雪花乳酪脆雞」、攜手KITKAT® 的「奇巧可可流心三重奏蛋撻」以及網路討論聲量高的人氣點心 「草莓奶油比司吉」，還有經典必吃咔啦脆雞、原味蛋撻、黃金超蝦塊與鱈魚圈圈，鹹甜一次滿足，將節慶聚會的儀式感疊至最高點。

肯德基「聖誕首爾巨大桶」11月27日至12月1日於 PK 雙饗卡APP搶先預購，12月2日全台正式上市開賣。全台限量 10,000 組，售完為止。無論是韓流迷、打卡族或甜點控，都能在開箱瞬間感受到聖誕正式開場的悸動，今年聖誕，要不要一起吃炸雞？

▲肯德基「聖誕首爾巨大桶」12月2日全台正式上市開賣，限量 10,000 組，售完為止。無論是韓流迷、打卡族或甜點控，都能在開箱瞬間感受到聖誕正式開場的悸動

台灣冬季少見雪景，但許多人始終嚮往「初雪的浪漫」。肯德基將這份想像化為味覺體驗，推出冬季限定「雪花乳酪脆雞」，以金黃酥脆的咔啦脆雞為基底，輕灑細緻如雪的乳酪粉，外酥內嫩、微鹹奶香交織，彷彿在口中落下一場溫柔初雪。雪白乳酪粉與熱香炸雞結合，打造酥脆、奶香、多汁的三重風味，從視覺到味覺都營造冬季飄雪般的暖心療癒。

新品自12月2日至1月12日全台限時登場，成為歲末聚會最值得期待、也最不能錯過的冬季亮點新品。喜歡肯德基炸雞的你更是不能錯過這一波！首選推薦 「雪花乳酪脆雞」XL 全明星餐，不但可以吃到冬季限定新品雪花乳酪脆雞，還有咔啦脆雞、香酥脆薯、原味蛋撻等人氣點心，以最豐盛的組合一次享受多款經典與新品，滿足感拉滿。此外，今年限量推出的「聖誕首爾巨大桶」也能吃的到韓系美味雪花乳酪脆雞，為今年的聖誕聚會與餐桌增添更濃厚、更具儀式性的冬季氛圍。

延續聖誕甜點熱潮，肯德基攜手全球知名巧克力品牌 KITKAT®推出全新「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，為冬季節慶增添濃郁可可香。聖誕氛圍感滿分的6入單色禮盒（295 元），無論是交換禮物、節日聚會分享，或想犒賞自己，都剛剛好、最應景。「奇巧可可流心三重奏蛋撻」將於12月2日至3月2日期間於全台肯德基限時販售，從聖誕到跨年、一路陪伴到初春，化身節慶甜點的暖心亮點，為每一場冬季相聚帶來療癒驚喜。

同時，冬季人氣回歸的「草莓奶油比司吉」也是今年「聖誕巨大桶」亮點之一：金黃經典比司吉搭配粉嫩草莓奶油雙醬，外酥內鬆的口感與清爽果香，一口就能感受冬日甜點的幸福氛圍。不論是「雪花乳酪脆雞」、「奇巧可可流心三重奏蛋撻」或「草莓奶油比司吉」都將帶給你層次豐富的美味體驗。今年聖誕，肯德基以多款限定美味陪你打造最溫暖的節慶饗宴。

整個12月最深優惠僅在PK雙饗卡APP獨家享有！12/2-12/15限時推出市上最狂12元神券、整月遊戲闖關抽iPhone 17、100%中獎率的45折優惠券、以及多項買一送一優惠！此外，會員福利更享筆筆消費最高2.5%回饋，新會員還能獲得$50入會禮和$100 生日禮，折抵無上限。快趁著年末最後機會爽吃一波，立即下載PK雙饗卡APP享優惠 : https://www.pkcard.com.tw/downloadApp/