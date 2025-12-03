今年股利發8、9元 雙鴻、奇鋐、光聖等9檔明年將進入配息10元俱樂部
上市櫃公司今年因AI伺服器獲利大幅成長，因此有一批今年配息8、9元的上市櫃公司因為業績爆衝，明年可望配出10元以上的股。（圖片來源／Intel官方頻道）
2025年即將結束，1千8百多家上市櫃公司今年營運成績也大致底定，AI伺服器似乎主導了今年的台股走勢、上市櫃公司的業績，靠著散熱、記憶體、光通訊等各種題材，有些公司的營運一躍而上，獲利大幅成長，也正因此，一批今年配息8、9元的上市櫃公司因為業績爆衝，明年可望配出10元以上的股息，將進入配息「10元俱樂部」。
以獲利成長衡量，今年前三季奇鋐（3017）因AI伺服器散熱需求爆增，前三季營收已經918億元，創下歷史新高，前10個月營收已經超過1000億元，創下歷史新高，較去年同期成長87％，前三季每股盈餘32.25元，是去年同期15.18元的1.12倍，今年配息去年的盈餘發了9.93元，明年將輕易的發超過10元，15元都有可能。
AI伺服器大賣，帶動上市櫃公司獲利躍升
也是因散熱爆紅的雙鴻（3324），前三季每股盈餘18.13元，較去年同期16.05元成長12.96％，雙鴻在法說會上表示，伺服器占第3季已達35%，全年伺服器占比預估約為39％，意思是營收、獲利還會再成長。今年的配息率47％，配9.999元，就算明年配息率維持現狀，單憑獲利的成長，明年一定配息超過10元，甚至有11元的水準。雙鴻的In-row CDU（列間冷卻分配單元）明年量產，樂觀預估2026年營收年成長率將超過50％。
在9家公司中今年成長最多是致茂，而中華資安是裡面少數的軟體公司。（資料來源／Goodinfo台灣股市資訊網，製表／曾智能）
另一個獲利大爆發的是半導體SLT檢測設備商致茂（2360），前10個月累計營收221億元，創下歷史新高，前三季每股盈餘21.67元，是去年同期9元1.4倍，今年配息9元，配息率72％，在10月底的法說會上表示包括受惠Power Testing和Metrology機台與SLT出貨暢旺帶動下，第四季營收可季增一成多，換句話說，第四季獲利成長也不會小於第三季，明年配息有可能大爆發，超過10元是最基本的。
光通訊半導體設備夯，今年配息將超過10元
CPO光學元件是今年當紅產業，光聖（6442）在資料中心領域布局完整，涵蓋cassette、光纖fiber與cable產品，在AI伺服器大量出貨的助攻之下，前10個月累計營收85.3億元，創下歷史新高，前三季每股盈餘13.87元，是去年同期8.52元大幅增加62％，今年配8.62元，按此增幅，明年將配14元上下，保守一點估計輕易的能超過10元。
其他還有鼎翰（3661）因為增加EMC產品線之後，EMC產品價格比較接近印表機，所以可以把整個營收平均往上、毛利率上升，獲利成長22.79％。另外還有信紘科（6667）、宜鼎（5289）、大塚（3570）以及中華資安（7765）明年配息都可望進入10元俱樂部，尤其中華資安還是裡面少數的軟體公司，相當難得。
