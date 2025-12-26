今年股民平均大賺140萬 他思考「躺平買0050」？ 網勸：贏大盤就好





歲末年終，股民開始盤點今年在股市的收益。一則「今年股民平均大賺140萬」新聞引發熱議，有人認為這是自己「被平均」，但也有人認為，意義在看自己「有沒有跑輸大盤」。

該名網友在論壇PTT上分享一則「今年股民平均大賺140萬」的新聞，並分析該新聞中提到的「平均140萬」，是以今年台股總市值增加數，除以全體開戶數1,371萬戶計算而來。台股市值從2025年初的73.499兆元，成長至12月24日的90.23兆元，換算下來，大盤年度報酬率約26%。若以此回推，年初只要持有約536萬元的大盤部位，就有機會對應到140萬元的「平均報酬」。

▼有新聞報導指出「今年股民平均大賺140萬」，引發眾多網友討論。（圖／東森新聞資料照）

對此，他直言，沒有賺到140萬的股民大致有兩種情況：一是本金不足536萬，代表參與市場的資金規模本就有限；二是本金已超過，但整體績效仍低於26%，等同操作與選股輸給大盤，反而該思考是否「躺平買0050」。也認為股民可從中反省今年的投資方式。



此番分析也吸引其他網友留言討論，支持這種算法的網友認為，重點不在金額，而是報酬率與資本效率：「140萬這數字不重要，重點就是26%而已」、「比較投資報酬率才有意義」。有網友直接簡化總結：「就是看績效有沒有贏大盤就行了」、「其實就是投資大盤就行了」。

▼有網友指出比起看賺了多少，不如關注自己的投資報酬率。也以網友認為結論是「其實就是投資大盤就行了」。（示意圖／取自Pexels）

但也有另一派網友反對這種說法，提出平均值失真與結構問題：「市值還包含新上市的股票 這算法真的太搞笑了」、「這很不準，外資賺走大部分。沒扣掉外資啊」、「單純看大盤報酬率，再過自己的報酬率比較就好了。每個人本金都不同，那個140（萬）數字根本沒意義」。

（封面圖／東森新聞資料照）

