今年至今全台7案場禽流感 防檢署：未落實消毒等安全措施導致

台中市豐原區一處蛋雞場出現大量雞隻異常死亡，檢驗確診為禽流感陽性，業者疑隱匿通報，引發外界關注。農業部防檢署今天表示，統計今年至今台灣確診禽流感案例共7場，主要原因為未落實消毒等生物安全措施導致。防檢署目前正追查台中案場是否與苗栗棄置雞屍有關，並提醒業者務必落實生物安全操作，降低疫情風險。

台中市豐原區蛋雞場發生大量雞隻異常死亡，經採檢送驗，28日確診禽流感，市府表示，目前已完成案場及周邊半徑3公里內禽場消毒作業。（民眾提供／中央社）

台中市豐原區一處蛋雞場出現大量雞隻異常死亡，中市府27日接獲通報派員前往採檢，經檢驗確認禽流感陽性，業主疑似隱匿通報。農業部防檢署今天表示，將全數撲殺場內7000多隻蛋雞，依法未主動通報者將不予補償。

廣告 廣告

該案例引發外界討論禽流感疫情，農業部防檢署發布新聞稿指出，今天邀集農業部畜牧司、獸醫所、畜試所、各縣市動防疫機關、產業團體及防檢署各分署，召開「115年家禽流行性感冒防疫措施及疫情調查執行情形第一次會議」。

防檢署指出，115年至今台灣確診禽流感案例共7場，經疫情調查報告及與會代表討論歸納，禽流感發生原因主要包含未落實消毒工作、使用過期消毒劑、禽舍內雜物堆放、人員進入禽舍未更換鞋靴或設置消毒踏槽、車輛未消毒即進場等未落實生物安全措施導致。

防檢署呼籲，近日早晚溫差大，且處於候鳥遷徙季節，禽流感發生風險高，提醒業者務必落實生物安全操作，降低疫情發生風險。

防檢署也提醒，針對台中市豐原區案例蛋雞場，已啟動防疫標準作業流程，請台中市防疫處針對禽場半徑1公里所有禽場執行主動監測，1至3公里所有禽場執行健康訪視，目前也正追查此案是否與苗栗後龍外埔大排棄置死雞有關。