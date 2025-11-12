今年萬丹泥火山二度噴發 緊急引流憂紅豆田全滅
今年屏東萬丹泥火山在6月26日首度噴發，相隔5個月後，12日二度噴發，此次有3個噴發口，當中有2個口是在新的位置，與舊口位置大概距離50公尺，由於現正值紅豆栽培期，灣內村長陳玉意憂紅豆田遭泥漿全滅，目前正緊急引流中。
陳玉意指出，這次噴發的時間點約在12日清晨5點多，這次有3個噴發口，噴發位置與上次相差不遠，幾乎都在田間、溝渠，但當中有2個噴發口是在新的位置，與舊口位置大概相聚50公尺。
陳玉意進一步指出，因為現在正值紅豆栽培期，若不趕緊將泥漿引流至溝渠，周遭紅豆田恐怕會被全滅。目前泥火山還在噴發，陳玉意持續指揮機具引流泥漿。
屏東縣議員許展維一早即到泥火山噴發現場關心，他說，鳳凰颱風的風雨未到，萬丹的泥火山先噴發了，後續將持續協助農友相關事宜。
更多中時新聞網報導
《不良笑花》隔17年再合作 楊丞琳揪藤岡靛拍MV
台積運動會 黃仁勳站台要晶片
許蓁蓁曝馬筱梅和大S兒女互動「像親生」
其他人也在看
屏東萬丹泥火山噴發 開挖引流道防泥漿入水利溝
（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）屏東萬丹泥火山今天清晨5時許噴發，是今年第2次，直到上午8時許仍未停止，泥漿流入紅豆田，為避免泥漿流入水利溝，由機具開挖引流道中。中央社 ・ 13 小時前
屏東萬丹泥火山噴發 民眾不顧颱風天湧入朝聖
輕颱鳳凰尚未登陸，屏東萬丹泥火山12日搶先噴發，這是今年二度噴發、有3個噴發口，當中2個是新口，一處在紅豆田旁的盆栽園、一處在住家門口，目前怪手正把泥漿引流入溝渠，盼把損失降到最低，而因目前屏東無雨有涼風，泥火山噴發消息一出後，吸引不少人潮前往「朝聖」，大批民眾搶拍泥火山噴發，意外成為颱風天奇景。中時新聞網 ・ 8 小時前
台11線重大事故！拖板車「甩尾」釀禍 小貨車駕駛夾困慘死
台11線39公里花蓮豐濱鄉路段今天（12日）發生一起嚴重車禍，一輛拖板車行經該路段時，不明原因偏離車道，車尾撞擊對向一輛小貨車，小貨車黃姓駕駛（56歲）受困車中，警消人員將黃男救出送醫時已無生命跡象。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
鳳凰颱風即將登陸 萬丹泥火山今晨再度噴發
鳳凰颱風即將從南部登陸，萬丹泥火山則是在今天清晨再度噴發，這是繼今年6月26日第一次噴發後，相距5個月後第二度的噴發，噴發口有3處， 一處仍然在皇源聖殿的前方舊噴口，另外2處距離約200公尺的紅豆田和住家，縣議員許展維和灣內村長陳玉意立即趕到現場，並且調動怪手將噴發的泥漿導流，許多民眾則趁著颱風假前自由時報 ・ 13 小時前
屏東萬丹泥火山噴發 (圖)
屏東萬丹泥火山12日清晨5時許噴發，是114年第2次，噴發口均集中在當地皇源聖殿周圍，直到上午8時許仍未停止。中央社 ・ 12 小時前
我家門口噴泥漿！ 屏東萬丹泥火山再噴發
南部中心／洪明生 屏東報導屏東縣萬丹泥火山12日清晨五點多再度噴發，而這也是今年第二度噴發，除了以往在皇源聖殿前方之外，這次還多了兩個噴發點，其中一處還是在民宅前，滾滾泥流噴出還夾帶火焰，場面怵目驚心，附近紅豆田也因此遭殃，居民出動怪手進行引流，要避免災損擴大。民視 ・ 9 小時前
壓力太大？屏東萬丹泥火山噴發 「泥漿挾帶火焰」鄉民圍觀奇景
即時中心／魏熙芸、林耿郁報導要爆了？鳳凰颱風即將接觸南部陸地，沒想到屏東縣萬丹鄉的泥火山，今（12）天上午也再度噴發；清晨五點多起，地下的泥漿隨同天然氣不停噴出，形成「泥上有火」的特殊模樣，不少鄉親到場爭睹奇景。民視 ・ 11 小時前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 9 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 9 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 11 小時前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前