今年萬丹泥火山二度噴發 緊急引流憂紅豆田全滅

今年屏東萬丹泥火山在6月26日首度噴發，相隔5個月後，12日二度噴發，此次有3個噴發口，當中有2個口是在新的位置，與舊口位置大概距離50公尺，由於現正值紅豆栽培期，灣內村長陳玉意憂紅豆田遭泥漿全滅，目前正緊急引流中。

陳玉意指出，這次噴發的時間點約在12日清晨5點多，這次有3個噴發口，噴發位置與上次相差不遠，幾乎都在田間、溝渠，但當中有2個噴發口是在新的位置，與舊口位置大概相聚50公尺。

陳玉意進一步指出，因為現在正值紅豆栽培期，若不趕緊將泥漿引流至溝渠，周遭紅豆田恐怕會被全滅。目前泥火山還在噴發，陳玉意持續指揮機具引流泥漿。

屏東縣議員許展維一早即到泥火山噴發現場關心，他說，鳳凰颱風的風雨未到，萬丹的泥火山先噴發了，後續將持續協助農友相關事宜。

