今年萬聖節最夯裝扮! 台大學生穿白衣扮"盧媽媽打鼓"
政治中心／綜合報導
今年萬聖節，最夯的扮裝人物之一，就是台中市長盧秀燕！日前他出席台中爵士音樂節，在台上詭異打鼓片段，成了眾人仿效的造型，今天（31日）台大校園就有一場遊行活動，學生們扮成''盧媽媽打鼓''，還故意穿上白衣，打綠光，不過學生強調，沒有政治意圖。
「盧媽媽 盧媽媽！」台大學生身穿白襯衫，還套上台中市長''盧媽媽''頭套，現場發糖。
今年萬聖節最夯裝扮！ 台大學生穿白衣打綠光 扮''盧媽媽打鼓''（圖／民視新聞）
一邊擊鼓，一邊往臉上打綠光，在台大椰林大道遊行，還真的有點詭異，台大萬聖節遊行，主打''盧媽媽變裝秀''，吸引不少學生響應。
台大學生說，「今年就想說有盧媽媽遊行我就跟著來了，這就是樂趣而已。」
學生們，高唱孫燕姿的''綠光''，完全復刻盧秀燕參加台中爵士音樂節，在台上詭異打鼓片段，成為最夯的萬聖節裝扮。
有台大學生說，「因為我們台中市目標是做為六都之首，所以不能跟別人意見盲求，這是我們台中市的驕傲。」
主辦方表示，「我們辦這個活動是沒有任何政治目的，我們只是單純好玩，然後我們台大有萬聖節遊行已經三年了，然後我們去年是哥布林，今年是盧媽媽，以網路聲量為主，最近應該沒有什麼主要的就是流行詞彙，或是可以辦的東西，那就是只有盧媽媽而已。」
學生強調，沒有政治意圖，但外人眼中，酸度破表，畢竟非洲豬瘟疫情在台中破防，盧媽媽形象破功，負面聲量一面倒，也難怪成了揶揄對象。
原文出處：今年萬聖節最夯裝扮！台大學生穿白衣扮「盧媽媽打鼓」
