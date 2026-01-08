今年計畫投入3.5億 15-45歲 每人3次免費心理諮商

衛福部115年將投入3億5千萬元，持續辦理青壯世代心理健康支持方案。（衛福部提供）

記者傅希堯∕台北報導

衛福部8日指出，115年計畫投入3億5千萬持續推動青壯世代心理健康支持方案，15歲到45歲的本國籍民眾或持有健保卡的外籍人士，提供每人3次免費心理諮商。

衛福部指出，青壯世代心理健康支持方案自113年8月1日推動以來，至114年10月底已逾8萬人使用，換算心理諮商次數超過20萬次，參與合作機構數由113年8月之523家成長至今已達616家。115年將投入近3.5億元持續推動，鼓勵青壯世代勇於將「心苦」說出口，邁向健康「心」生活。

衛福部表示，回應社會變遷下，青壯世代在面對學業、工作、人際關係與家庭責任時所遭遇的心理健康挑戰，115年將持續結合全國臨床心理師、諮商心理師及精神科醫師，提供15歲到45歲的本國籍民眾或持有健保卡的外籍人士，每人3次免費心理諮商，鼓勵青壯世代主動聆聽自己內心的聲音，並且在遭遇各種心理迷惘與困擾時，勇於向專業人員尋求協助，以維持身心健康。

衛福部說明，青壯世代民眾可以快速預約服務，步驟為應至方案網站查詢尚有名額的合作機構名單，洽詢合作機構預約諮商服務，並準備身分證明文件，即可前往接受諮商。