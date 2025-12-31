今年變有錢人！專家揭「元旦招財術」：2色系衣服大開財運

記者施春美／台北報導

新的一年來到，命理師楊登嵙分享「元旦開運招財術」，讓大家在2026年變成有錢人，招財術包括開運印章放財位，錢包、服飾選水、木色系，財神爺就容易找上門。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，今年元旦是乙亥日，當天準備一枚刻有自己名字的方形印章，面向升旗台唱國歌，最好面向東方或北方，可讓旺財開運效果加倍。

楊登嵙表示，2026年1月1日元旦，該日是乙亥日，乙是木，亥是水，所以在當天準備一枚刻有自己名字的方形印章，面向升旗台唱國歌，最好面向東方(木)或北方(水)，那旺財開運效果加倍。

他表示，此枚印章(開運印鑑)可以如此放置，帶在身上、放在包包、放在辦公桌抽屜內、放在保險箱、放在「財位」。未來有簽約用印，帶著這枚印章(開運印鑑)簽契約，可以讓人無往不利。

他表示，由於是乙亥日，乙是木，亥是水，旺財旺運的色系就是「木」色系，包括綠色、蘋果色、橄欖綠色、墨綠色；「水」色系包括藍色、黑色。民眾在升旗典禮，身上的服裝、飾品、錢包色系若是水、木色系，好運一定旺旺來，也容易被財神爺找上。

楊登嵙表示，參加升旗典禮時，錢包內面額由內而外，由小而大排列，金額若是1111元或是11111元，那好運就多倍，幸運程度會讓人笑開懷。

