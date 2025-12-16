今年赴日「暗黑打工」被捕人數飆升至50人 外交部警示：勿輕信免費招待

東京新宿街頭。資料照。路透社



近年國人赴東南亞的求職詐騙案件屢見不鮮，然而駐日館處今（2025）年頻繁接獲日方通知，台灣人在日本涉嫌詐欺被捕，可能是誤信「暗黑打工」，比起前2年僅有個位數字，今年已經成長到50位。

台灣日本關係協會副秘書長王郁慧今（12/16）日於例行記者會報告，駐日館處頻繁接獲日方通知，台灣人在日本誤信「暗黑打工（闇バイトyami baito)」，受免費招待旅遊、打工所誘，可能在不知情的狀況下，觸犯日本當地法律。

王郁慧指出，經通報的涉詐人數，2023年有4位、2024年5位，但今年已經成長至50位，駐日館處皆提供必要協助，並通知台灣家人，但她也國人目前已經對東南亞的求職詐騙有所警覺，呼籲國人要尊重日本當地的法規，然後不要貪圖一時的報酬，深陷牢獄之災。

