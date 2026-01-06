今年起北市公私立國中小營養午餐將免費 蔣萬安：減輕家庭經濟支出

台北市長蔣萬安今（6）日主持市政會議，會後正式宣布台北市營養午餐今年起全面免費，涵蓋範圍公私立國小、國中，以及推動教育革新三箭，包括導師全面減少一節課、增加學校專責行政人力，還有增加教師心理諮商時數與次數等。另外也公布敬老卡功能升級，把老人健康檢查納入點數扣點範疇。

台北市長蔣萬安在市政會議後宣布3項重點，第一，推動台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，且由市府統一強化食材溯源與品質管控，預計能減輕家長每年上萬元的經濟支出。此外「生生喝鮮奶」將提升至3.0，涵蓋國中生，向下照顧到2歲幼兒，讓北市2到15歲的孩子在關鍵發育期都能獲得穩定優質的營養補給。

導師減一堂課 增加專責行政人力、教師心理諮商時數與次數

第二，目前的教學現場導師的壓力負擔過重、行政雜務纏身，已經嚴重影響教學品質以及師生關係，因此導師全面減少一節課，且提高導師的導師費，全面涵蓋國小、國中以及高中。另外全面充實並增加學校專責行政人力，並調高教師兼任行政工作的獎金。最後，還要全面增加教師心理諮商時數與次數，未來服務據點將擴大至12個行政區，免費諮商次數也提升到8-12次。

老人健檢納入敬老卡扣點範疇 7月起每月點數調升至600點

第三，敬老卡功能大升級，正式把老人健康檢查納入點數扣點範疇，讓健康老化的實踐走在全台最前端。另外1/2開始已經開放扣抵聯醫門診掛號費，2月計程車扣抵點數提高到85點，7月開始每個月點數更從480點調升至600點。

廣告 廣告

蔣萬安強調，以上政策都需要龐大的預算支撐，更需要各局處緊密協作，希望相關局處針對預算撥付、配套措施以及宣導作業精準對位，即刻落實，要讓市民感受到台北市政府是一個有溫度、有肩膀、更有遠見的團隊。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

禁止廚餘養豬「處理費」估漲數十倍 業者憂：成本恐轉嫁給消費者

新品全泡水...蘇澳體育用品店讓民眾挖寶 部分商品免費、不到1折出清

豬肉禁宰五日 校園營養午餐啟動應變供應營養不扣分