今年起家戶廚餘禁餵豬！台中市撥5千萬經費補助家用廚餘機 市府示警：不當手段領補助恐涉詐欺

中央今年元旦起祭出家戶廚餘禁餵豬新制，台中市政府推出全台規模最大、名額最多的「家用廚餘機補助計畫」，首波補助1萬台、總經費5000萬元，新制上路前兩天就已受理超過2千件申請。市府也提醒，如果為了領補助以不實資料申請補助，或透過退貨等方式不當領取補助款，市府將依法追回補助金，並可能涉及詐欺、偽造文書或使公務員登載不實等法律責任。

台中市政府推出全台規模最大、名額最多的「家用廚餘機補助計畫」，首波補助1萬台、總經費5000萬元。（圖／市府提供）

台中市經發局說明，補助申請須以「實際完成購買、並持續使用」為原則，為防止惡意卡位或不當申請，自補助開放起即採「逐案審查、文件檢核」機制，目前僅少部分申請案件未檢附完整購買憑證或保固證明，已依規定通知限期補件，未備齊文件者將不予核定。

經發局長張峯源表示，此次廚餘機補助為歷年全台最大規模，也是目前全國唯一全面採線上申請、免紙本、免臨櫃的縣市。市民只要透過「台中通」APP即可完成申請，兼顧便利與減碳無紙化政策方向。

經發局長張峯源也提醒，市府採「逐案審查、文件檢核」機制嚴謹把關、防堵惡意卡位，初步查核未發現大量惡意卡位情形，提醒民眾申請後不能以退貨規避審查，確保資源公平使用，落實廚餘減量。

對於不當申請行為，市府法制局說明，補助案件除申請階段審查外，後續仍進行查核，包含購買憑證、保固資料及實際使用情形，若查獲以不實資料申請補助，或透過退貨等方式不當領取補助款，市府將依法追回補助金，並可能涉及詐欺、偽造文書或使公務員登載不實等法律責任，請民眾務必依法申請、切勿心存僥倖。

