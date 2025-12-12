今年起替代役男結訓 須取得防災士及EMT-1證照

替代役支援花蓮災後復原工作

內政部記者會談替代役役男管理運用

為了全面提升災害應變能力，內政部策進替代役的救災應變機制、訓練、管理及運用等核心業務。內政部長劉世芳表示，自今年(114年)起，替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照，不僅提升役男個人、家庭及社會自救互助能力，也成為推動「全社會防衛韌性」的重要力量。

內政部部長劉世芳表示，內政部針對替代役的救災應變機制、訓練、管理及運用等核心業務進行檢討與策進，目標在於全面提升災害應變能力，今年起替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照，成為推動「全社會防衛韌性」的重要力量，而目前替代役運用則以消防署和警政署最多。

內政部替管中心指出，替代役役男精進管理數位化方面，已建置「替代役備役召集預告查詢系統」，預計明年(115年) 1月1日正式上線，備役替代役男可提前查詢召訓類別與時程，提早規劃工作與生活安排，後續也將持續精進戶役政資訊系統，整合役男專長與證照資訊，強化管理，完善備役召集作業流程。

內政部表示，警政、民防替代役男除了配置各地方警察局派出所，協助交通疏導、轄區巡邏、護童守望及預防犯罪、阻詐宣導等多項工作外，也協助銀行匯款阻詐說明；同時，持續擴大替代役民防支援量能，協助機場旅客指引、安檢疏導等勤務，並配置役男協助高鐵、臺鐵各車站、各路段護車勤務及站體巡邏、旅客指引等任務。

在消防替代役部分，除了分配各縣市消防局協勤各項消防勤務工作外，截至今年12月8日，已累積2萬5326名替代役男，包含現役及備役完成防災士培訓，成為全國最具規模的青年防災力量。未來也會將把替代役人力直接納入各級政府災害應變中心指揮體系管制運用，並讓防災協作中心能更有效運用替代役人力，提升地方政府災害韌性。