今年起96年次役齡男子 出國需取得短期出境核准

〔記者林哲遠／台北報導〕民國96年次出生的男子，自今(1)日起即為役齡男子，在出國前30天內提出短期出境申請，取得役男核准通知單，才能順利出境。在此，內政部提醒96年次(含)以前出生的役齡男子，尚未履行兵役義務者，在出國前需到「役男短期出境線上申請作業系統」才能安心出國享受美好的旅遊假期。

內政部表示，役男上網申請短期出境，如系統查核確認無管制的情形，將核准出境並於核准日起1個月內多次出境，不需重複申請，每次出境最長不可超過4個月。一旦役男已列入梯次徵集對象(即將入營)或有前次出境逾期返國等受管制情形時，則須依規定完成兵役義務後才能出國。

廣告

內政部呼籲，役男如有短期出國的規劃，可於出境前3至30天內完成線上申請，如無法順利申請時，請儘早向戶籍地鄉(鎮、市、區)公所尋求協助處理；另如有系統操作過程問題，歡迎撥打1996內政服務熱線洽詢。

