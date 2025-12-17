今年超過3570架次 蔡明彥：解放軍機侵擾我空域創新高

立法院外交及國防委員會今（17）日邀請國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。蔡明彥在報告時指出，台海及周邊情勢共有4項特點，此外今年解放軍機侵擾台海周邊空域的次數更創下新高。

蔡明彥。(圖/中天新聞)

針對台海及周邊情勢特點，蔡明彥指出共有大陸軍事侵擾破壞台海現狀、解放軍海空挑釁升高美日警戒、大陸灰帶擴張引發南海緊張、美盟強化第一島鏈共同防禦等4項。

其中在大陸軍事侵擾破壞台海現狀部分，蔡明彥表示，2025年迄12月15日，大陸各型軍機侵入我國周邊空域超過3570架次，創歷年新高（2024年為3070架次），另協同解放軍艦船執行39次「聯合戰備警巡」，目的在測試我國預警及應對模式，並檢驗台海戰場經營。

2025年大陸「聯合戰備警巡」統計表。 (圖/國安局)

蔡明彥指出，此外大陸海警船每月4次，侵入金門限制水域編隊巡航（今年僅10月未實施）， 2月起更不定期侵擾東沙限制水域。12月6日，大陸3艘公務船（「海巡06」、「海巡0802」、「東海救115」）在台海中線以西水域航行，並執行所謂「執法與搜救演練」；此外福建海事局對外謬稱，此次演練範圍涵蓋「台灣灘」，刻意混淆海域位置，藉以炒作大陸對台海「管轄權」。

針對台海及周邊情勢影響評估，蔡明彥表示，首先是印太區域安全高度連動：大陸透過海、空武力強勢擴權，不僅威脅周邊國家安全利益，並導致東海、台海、南海安全情勢緊密串連。美國12月初發布新版《國家安全戰略》，將印太地區定位為全球競爭的優先戰區，並提出「維持關鍵航道開放、強化美軍印太前置部署、盟友共同分擔防務」等3大核心方向。美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）12 月 7 日強調，此一「拒止型防禦」（Denial Defense）構想首重第一島鏈，凸顯美國推促友盟協同提升防衛能量，遏制中共擴張威脅。

12月6日大陸海警演練。(圖/國安局)

蔡明彥進一步表示，其次是台海和穩受國際高度關注：今年以來，美、日、英、德、法、澳、義等19個國家，以及北約、歐盟、G7等多邊機制，已多次公開強調「台海和平穩定重要性」。而針對大陸對台脅迫，歐盟、德國分別於今年8月及10月首度表示，台海適用《聯合國憲章》禁止使用武力原則，並呼籲大陸身為聯合國安理會常任理事國，應共同維護國際和平。鑒於台海情勢與印太、國際安全息息相關，國際友盟挺台力度持續攀升。

