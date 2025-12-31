今年跨年哪一場最強？網一面倒點名「這縣市」：根本是屠殺

阿妹張惠妹領銜的台東跨年晚會，現場加線上觀眾突破40萬人，網友一面倒認為是今年全台最強。（圖／取自台東縣政府YouTube）

送別2025年，2026年正式到來，不少人也開始討論今年的跨年晚會哪一場最強，然而網友們一面倒點名張惠妹領銜的台東縣的跨年晚會最強，更直言完全就是屠殺，「線上觀眾直接爆殺全台直播人數這你敢信？」

台東跨年晚會《東！帶我走》卡司堅強，集合玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya、A-Lin與張惠妹等人氣歌手，全程僅有YouTube直播，也沒有主持人，全靠歌手們現場即興發揮，反而讓氣氛HIGH翻。

儘管接近凌晨1點，現場觀眾仍嗨到不行，阿妹也不斷加唱。（圖／取自台東縣政府YouTube）

阿妹與A-Lin在台上徹底玩開，讓觀眾笑不停，打趣說到底在後台喝多少。（圖／取自台東縣政府YouTube）

原本預定在煙火秀才出現的壓軸張惠妹，提前出場與A-Lin合體獻唱《連名帶姓》，給全場驚喜，讓氣氛嗨到最高點，直播間人數瞬間從18萬暴增到27萬，加上現場15萬觀眾，總數突破40萬人。

煙火秀結束後，在準備樂器的期間，阿妹與A-Lin一行人徹底玩開，接受台下觀眾點歌清唱，A-Lin還自曝自己的黑歷史，讓網友們笑翻：「笑死，A-Lin到底在後台喝多少」、「每個人都好ㄎㄧㄤ」、「直接變閒聊大會」、「不愧是阿妹，直接控場」、「沒有主持人反而比較強耶」、「現場超級嗨，後悔沒去」、「這不會被檢舉嗎XD」、「檢舉啥，環保局自己也下來喝了啦」、「電視台一定後悔沒來轉播這場」、「這根本演唱會等級了」、「這才叫真正的跨年」、「這是能免費看的嗎」、「不會真要唱到早上吧」。

阿妹連續唱了《三天三夜》、《站在高崗上》、《請你告訴我》、《沙灘戀情》、《特別的人》，途中還翻唱了知名樂團4 Non Blondes的《What's Up》，直到凌晨1點，不僅現場觀眾沒有離場打算，YouTube線上觀眾也仍維持在25萬人。最後阿妹獻唱自己的新歌《我的存在就是愛你》，觀眾仍意猶未盡，阿妹加唱了《愛是唯一》、《牙買加的檳榔》、《永遠的快樂》、《好膽你就來》、《Booty Call》，又與葛仲珊合唱《跳進來》、《前進烏托邦》，連續唱了一個多小時，並在一一介紹樂團成員後，終於為晚會劃下完美句點。

唱到凌晨1點半，阿妹仍停不下來，與葛仲珊合唱《跳進來》、《前進烏托邦》。（圖／取自台東縣政府YouTube）

