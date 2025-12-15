今年迄今中共各型軍機侵入我周邊空域逾3570架次 創歷年新高
國安局表示，今年以來，美、日、英、德、法、澳、義等19個國家，以及北約、歐盟、G7等多邊機制，已多次公開強調「臺海和平穩定重要性」。
國安局指出，針對中共對臺脅迫，歐盟、德國分別於今年8月及10月首度表示，臺海適用《聯合國憲章》禁止使用武力原則，並呼籲中共身為聯合國安理會常任理事國，應共同維護國際和平。鑒於臺海情勢與印太、國際安全息息相關，國際友盟挺臺力度持續攀升。
另國安局表示，中共各型軍機侵入我周邊空域逾3570架次，創歷年新高；此外，今年進行39次「聯合戰備警巡」。
國安局將於17日列席國防委員會，進行「臺海與周邊 潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」專題報告，以下是國安局今日送達立院書面報告內容：
壹、臺海及周邊情勢特點
一、中共軍事侵擾破壞臺海現狀
今(2025)年迄12月15日，中共各型軍機侵入我周邊空域逾3570架次，創歷年新高(去年3070 架次)，另協同共軍艦船執行39次「聯合戰備警巡」(詳如下表)，目的在測試我預警及應對模式，並檢驗臺海戰場經營。
此外，中共海警船每月4次，侵入金門限制水域編隊巡航(今年僅10月未實施)，2月起更不定期侵擾東沙限制水域。12月6日，中共3艘公務船(「海巡06」、「海巡0802」、「東海救 115」)在臺海中線以西水域航行，並執行所謂「執法與搜救演練」(航跡路線詳如下圖);惟福建海事局對外謬稱，本次演練範圍涵蓋「臺灣灘」，刻意混淆海域位置，藉以炒作中共對臺海「管轄權」。
二、共軍海空挑釁升高美日警戒
今年5、6月，共軍首度在西太平洋進行雙航艦航訓，期間「山東號」艦載「殲15」戰機，一度危險逼近日本「P-3C」反潛機;另外，12月6日，「遼寧號」艦載「殲15」戰機在沖繩東南方空域，兩度以雷達鎖定日本「F-15」戰機;12 月9日，中共2架「轟6K」及俄國2架「Tu-95」轟炸機實施聯合巡航，期間侵入南韓、日本防空識別區，並抵近日本四國以南空域。
美國為反制「中」、俄軍事擴張，12月10日派出「B-52」戰略轟炸機，協同日本「F-35」、「F-15」戰機，在日本海實施聯合巡航。12月 8至11日，美國「華盛頓號」航艦編隊與日本「秋月號」護衛艦，在日本東部海域舉行聯訓。12月12日，美、日防長舉行電話會談，譴責中共蓄意破壞區域和穩。相關發展顯示，美、日在同盟架構下密切溝通，展現快速應對 威脅之嚇阻能力。
三、中共灰帶擴張引發南海緊張
中共海警船10月12日在中業島、鐵線礁海域，
以水砲攻擊菲國公務船，16日持續侵擾柏礁海域，與 越南發生海上對峙;11月29 日，中共軍艦、海警船在民主礁海域實施「戰備警巡」，驅趕菲律賓公務船; 12月8日，中共在渚碧礁對菲國巡邏機發射照明彈，危及人機安全;12月12日，中共海警船在仙賓礁附海域，對菲國24艘漁船進行水砲射擊，釀3傷及2船受損。
美、日、韓等國已先後向南海國家提供軍、警艦船，以及無人機等裝備，協助建立「海域感知」(MDA) 能力。10月13至14日，菲律賓與美國、加拿大、日 本、澳大利亞及法國等7國，在南海舉行「齊心協力2025」(SAMA SAMA 2025)海上聯演，測試戰術操作與海戰能力;12 月9至13日，美國與東協舉辦「第二屆海上聯演」，提升各國海上危機應處能力。
四、美盟強化第一島鏈共同防禦
美盟(包括加拿大、英國、法國、德國、澳大利亞、紐西蘭)已與日、菲簽署防務合作協定，擴大聯演聯巡，提升島鏈共同嚇阻能力。另外，美國與日本、菲律賓加強協作，著手在第一島鏈部署反艦導彈打擊網絡。
美軍藉與日本、菲國聯演，將「堤豐」(Typhon) 中程導彈，機動部署至日本山口縣、菲國三描禮士省，並將「NMESIS」反艦導彈前推至日本沖繩、宮古島、石垣島及菲國巴坦島。日本亦規劃在九州、北海道部署「島嶼防衛」滑翔彈(HVGP)，菲國則在呂宋島西部、巴拉望省部署「布拉莫斯」(Brahmos)反艦導彈。相關部署大幅提升美盟對第一島鏈重要海域封控能力。
貳、影響評估
一、印太區域安全高度連動
中共透過海、空武力強勢擴權，不僅威脅周邊國家安全利益，並導致東海、臺海、南海安全情勢緊密串連。美國12月初發布新版《國家安全戰略》，將印太地區定位為全球競爭的優先戰區，並提出「維持關鍵航道開放、強化美軍印太前置部署、盟友共同分擔 防務」等3大核心方向。美軍印太司令帕帕羅(Samuel Paparo)12月7日強調，此一「拒止型防禦」(denial defense)構想首重第一島鏈，凸顯美國推促友盟協同提升防衛能量，遏制中共擴張威脅。
二、臺海和穩受國際高度關注今年以來，美、日、英、德、法、澳、義等19個國家，以及北約、歐盟、G7等多邊機制，已多次公開強調「臺海和平穩定重要性」。
針對中共對臺脅迫，歐盟、德國分別於今年8 月及10月首度表示，臺海適用《聯合國憲章》禁止使用武力原則，並呼籲中共身為聯合國安理會常任理事國，應共同維護國際和平。鑒於臺海情勢與印太、國際安全息息相關，國際友盟挺臺力度持續攀升。
參、結語
臺海安全攸關印太乃至國際繁榮穩定，全球民主 友盟積極強化印太經濟與安全部署，透過外交宣示及聯合行動，協助建構第一島鏈防禦體系，共同反制中共軍事擴張。本局將機先掌握中共軍事動態及印太安全情勢，緊密與國際友盟戰略溝通與情報交流，襄助政府決策及應變整備，提升我國整體安全韌性及量能。
