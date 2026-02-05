今年遊戲市場升溫 休閒遊戲本土化精品受關注

圖/開心鬥一番提供

據市場報告顯示，2025年台灣遊戲市場規模約為新台幣1,000億元以上。台灣遊戲市場持續升溫，發展速度在亞洲地區名列前茅。市場規模持續擴大，競爭變激烈後，各家遊戲公司也紛紛端出更高品質、也更貼近台灣玩家需求的作品。

在休閒遊戲市場中，《開心鬥一番》因專為台灣玩家打造而備受關注，玩家間討論熱烈。遊戲內收錄了台灣玩家最熟悉的玩法，包括大老二、妞妞、十六張麻將、鬥地主，同時也加入了海外熱門的德州撲克與 Rummy，打造 配桌快速、畫面精美、玩法豐富的本土休閒娛樂平台。

此外，《開心鬥一番》跨國配桌機制也讓玩家有機會同香港、泰國、歐美玩家同桌競技，獲得萬人同時在線遊玩的娛樂體驗。

除了遊戲之餘，《開心鬥一番》還為玩家打造了遊戲內社交互動。遊戲結合了家園和公會系統，玩家可以打造屬於自己的小天地，從搖錢樹、寵物、裝飾到整體家園風格，都能自由升級與佈置，也能與好友互動、互送禮物、幫忙澆水、偷偷採摘銀幣，讓遊戲多了更多趣味與生活感。

對新手玩家而言，《開心鬥一番》非常友善。註冊即可領取豐富福利，輕鬆體驗休閒娛樂、社交互動與競技挑戰三大樂趣。

Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boyaa.enginetaiwanqp.main

App Store：https://apps.apple.com/tw/app/id1316303791