今年過50歲大壽！知名造型師突宣布「重大新喜訊」 驚人動向曝光

記者蔡維歆／台北報導

保養品攜手時尚教授李明川打造「明星面膜組」限量禮盒」，搭配李明川最新單曲《沒有你的聖誕節》，以節慶祝福為概念，獻上專屬肌膚的冬日獻禮。禮盒內含4片全效保濕面膜與4片薰衣草夜眠面膜，售價799元，無論是交換禮物、犒賞自己或送給親友，都是充滿心意又實用的精緻選擇。

李明川是該產品忠實粉絲。（圖／W.SHOW提供）

身兼時尚教授、花藝老師、演員、歌手等多重身分的李明川向來是該產品忠實愛用者，最初因明星商品—全效保濕面膜與品牌結緣。全效保濕面膜以核心保濕成分γ-PGA（源自日本健康食物納豆萃取）打造，比玻尿酸更具保水力，在乾冷季節更受消費者青睞。適逢十周年，品牌推出全新驚喜—以全效保濕面膜為原型、加上薰衣草精油升級而成的「薰衣草夜眠面膜」，更首次加入此次限量聯名禮盒。

而李明川先前4月過50歲的生日願望，就是赴紐約放假一個月，這趟旅行陰錯陽差直到上個月才成行，而這段期間他最大的改變就是做了「等待十年」的眼袋手術，不僅讓他驚呼「不認識自己了」，在美國還頻頻被當成大學生，更因為手術獲得無數讚美與反饋，意外獲得診所主動詢問，邀請他擔任形象大使。

