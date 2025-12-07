今年金價強勢上漲 警統計黃金詐騙案明顯增加

接獲銀行通報，員警火速到場，就怕又有民眾，掉入詐騙圈套。

警方提醒，「我們擔心說，因為現在真的詐騙太多，而且都會裝成買黃金。」

七旬婦人回應，「我知道。」

眼前的70多歲婦人，臨櫃提領400多萬，要去買1公斤黃金，但面對警方關懷，她拒絕出示手機的任何訊息。

警方提醒，「看Line群裡面很踴躍，那裡面都是小編設定好的。」

問到購金目的，一下說是節稅、一下又說給子女，她的小孩卻是不知情，警方研判婦人，就是遭到詐欺。

廣告 廣告

台北市大安分局瑞安所副所長方邦彥說：「她沒有辦法清楚說明她要購買的原因，而且前後的說法不一致，警方耐心地勸導，成功地阻止她的交易。」

光在打詐儀表板上，警方統整的黃金詐騙案，累計至今有1400多件，像是這類投資黃金、股票等的假投資詐欺案，最近幾個月的財損金額，單月都超過20億。有學者分析，尤其中高齡，容易淪為黃金詐欺的下手對象。

銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立說道，「那現在買黃金變成會有黃金存摺或者是黃金的代幣，就讓很多中高齡族群容易中了這個圈套，他覺得一方面我可以投資，一方面國際金價前一陣子波動確實也很大，一方面也滿足了他在恐慌的時候必須要有黃金在身上。」

刑事局預防科偵查員魏培倫說明，「詐騙集團會假冒投顧投資公司在社群網站上宣稱，他們是合法的代操或代購黃金的業者，另外一種會是用購買黃金豆等低門檻的投資商品吸引民眾。」

近期的金價節節攀升，加上加密貨幣國際行情震盪激烈，表現不如黃金，也讓詐騙集團改以黃金為由行騙，警方接獲的黃金詐欺案，最近有明顯上升。學者則建議，與社群有關的黃金投資，都不要輕信，在合法管道購買，才能避免掉入騙局。