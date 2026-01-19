今年開設113個技術法人AI實作專班 中企署：估培育1200人次AI專才

中企署19日舉辦「中小企業AI實作專班啟動記者會」。(記者廖家寧攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部中企署指出，今年續辦開設技術法人AI實作專班，涵蓋紡織、塑膠、機械、車輛零組件等16個產業領域，今年將開辦至少113個專班課程，培育超過1200人次AI專業實務人才，全力協助中小企業數位轉型。

中企署19日舉辦「中小企業AI實作專班啟動記者會」，宣布今年度持續與技術司攜手，擴大整合13個技術法人能量，以「技術法人實作場域」為核心，整合設備、技術及人才資源，開設AI實作專班，協助中小企業以更低門檻、更可驗證方式推動AI落地，打造全台最具規模的AI實作生態系。

廣告 廣告

中企署指出，今年度專班課程涵蓋紡織、塑膠、水五金、扣件、手工具、工具機、機械、車輛零組件、自行車、食品、成衣服飾、印刷、製鞋、袋包、石材、設計服務等16個產業領域，本週起由紡織及塑膠產業率先開班。

中企署表示，為協助中小企業推動數位轉型並加速導入AI，中企署去年5月起與技術司合作，由技術司整合高階技術能量、建置高階技術設備，並由各技術法人提供實作場域，包含紡織所、紡拓會、塑膠中心、食品所、精密中心、金屬中心、車輛中心、工研院、自行車中心、印研中心、鞋技中心等11個技術法人，訓練中小製造業員工學習實作，協助企業降低打樣成本、縮短導入時間、節省開發流程、提升產品良率等，去年共培育1191人次AI人才，吸引883家企業參與。

中企署說明，今年AI實作專班規劃是參考去年度參訓業者的意見回饋與需求，為中小企業打造專屬課程，具有「產業擴大」、「時數彈性」、「免費參訓」等特色。產業範圍除了新增石材、袋包等聚落型製造業，並考量製造業者可能衍生的設計、零售服務需求，新增設計服務實務課程。

另考量中小企業人力調度安排，中企署表示，規劃時數採取更靈活彈性的課程模式，且由政府提供完善的訓練場地、設備與材料，企業無須額外負擔費用。今年將開辦至少113個專班課程，培育超過1200人次AI專業實務人才，全力協助中小企業數位轉型。

記者會亦邀請青壯世代接班的業者分享AI落地的具體成效，呈現不同產業在「原料、庫存管理、製作、包裝、展示」階段導入AI後的實際成效，其中，宜展科技農業股份有限公司透過培訓課程及食品所輔導，藉由AI模擬計算快速掌握最適乾燥製程參數，開發出常溫乾燥並保留蔬果原型及風味的果乾產品，同時解決人工誤植與食安溯源問題，成功縮短製程時間40%、帶動營收成長10%。

此外，滿記實業有限公司運用工研院材化所AI產線資源，建置庫存管理系統與電子磅秤，迅速掌握倉儲紗線原料規格數量、儲位與即時進出庫機制，取代人工紙本作業，90%以上原料完成建檔，庫存透明可查，縮短交期並消弭重複購料錯誤。

隴鈦銅器股份有限公司則導入AI視覺辨識優化包裝流程，於最關鍵困難的拋光檢測環節建立智慧檢查機制，已成功應用於熱銷水龍頭產品，包裝合格率提升至99.99%，避免重新拆裝成本耗費。

【看原文連結】

更多自由時報報導

外媒看穿魏哲家的信心 台積電將掌握AI大趨勢

記憶體價格瘋漲 富爸爸「黃仁勳」1招霸氣挺你

李在明訪中狂簽MOU樂開懷 1週後台獲美晶片最惠國待遇嚇傻了

美100％關稅掃向記憶體 外媒點名華邦電、南亞科恐有致命麻煩

