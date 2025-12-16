今年震撼動盪！唐綺陽預告：2026年節奏加快「嗨起來」

星座專家唐綺陽。（圖／翻攝自臉書@唐綺陽占星幫）





回顧即將結束的2025年，有「國師」之稱的星座專家唐綺陽表示，這一年在星象變動下充滿劇烈震盪，時間流逝之快也令人感到不可思議。不過，唐綺陽也預告，到了2026年，所有事情的發展進程將會繼續加快，整體偏向直接、快速，是一個很「嗨」的年。

唐綺陽指出，2025年歷經五星移位，天王星、海王星與冥王星形成的小三角，對整體命運走向產生深刻影響，加上土星與海王星進出牡羊與雙魚，象徵大環境氣氛轉變。她形容，這樣的星象讓不少人在人際關係、事業發展與人生規劃上出現變化，原本親近的人事物可能產生距離，計畫中的事情也未必如願發展，對此，唐綺陽也感嘆「想必沒人好過」。

唐綺陽也提前透露，2026年的星象能量與2025年的低調壓抑不同，火象能量將更加明顯，整體氛圍偏向直接、快速與行動力，整體氛圍是「嗨起來、狂起來、嗆出來」的。而這樣的能量鼓勵人們勇於嘗試、付諸行動，許多事情的發展速度也將加快，唐綺陽也坦言，自己對2026年的到來充滿期待。

對於即將到來的2026年，唐綺陽預告，將不再推出書籍，而是改以YouTube會員區直播方式，分享完整的年度星座運勢解析。她表示，直播內容除了詳細說明2026年的整體運勢，也會針對每個星座提出「必做的3件事」，相關直播將於明（2026）年1月4日至1月6日連續三晚進行，每晚依開創、固定、變動等三種模式，依序解析12個星座。

