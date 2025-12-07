今年風災重創台南新營！林俊憲溪北辦造勢端治水政見

【記者葉家瑋／台北報導】民進黨立委林俊憲表態參選2026台南市長，今（7日）到溪北舉辦造勢活動，現場湧進超過三千位鄉親到場。

補教名師呂捷指出，作為一名長期研究台灣發展脈絡的歷史老師，他極力推薦林俊憲所推出的政見，林的政策方向不僅呼應當前社會結構變化與世代需求，更能在關鍵時刻為台南帶來具體務實的進步動能。

台南市前議長賴美惠同時也身兼本次挺憲後援會的榮譽會長，他強調林俊憲學經歷優秀，南一中、成功大學、美國密蘇里大學碩士，長期深耕台南，熟悉中央與地方治理脈絡，相信他是最能團結民進黨的人選，帶領台南持續向前。

廣告 廣告

台南市議員李宗翰表示，今年天災重創大新營，但在災後重建工作上，林俊憲發揮協調能力，媒合儲能公司調度可移動式電力設備供鄉親充電使用，同時召集志工和廠商協助鋪設帆布、清運廢棄物、整理家園，另外也深入了解在地產業受損情況，並與中央單位討論產業重建、為地方振興觀光。

李宗翰強調，林俊憲推出一系列社福政見，完全符合現階段台南的需要，讓大新營可以在穩健發展中步伐中，邁向更美好的未來，呼籲鄉親們在本次民進黨台南市長初選電話民調唯一支持林俊憲。

林俊憲也再次向大家報告社福政見，包括老人健保費全額補助、重陽禮金翻倍、敬老卡每月500元計程車補助、免費帶狀疱疹（皮蛇）疫苗，以及擴增社區共餐據點。

教育方面，林俊憲主張讓台南成為提供「國中小免費營養午餐」的城市，同時將牛奶供應由「二果一乳」提高為「二果二乳」，讓孩子攝取足夠鈣質，健康成長；另外在台南生孩子，政府要站在家庭身後支持，林俊憲也推出包含一胎補助4萬元、產檢交通費最高補助7,500元、孕婦免費施打RSV疫苗、推動擴大托育補助，從0到2歲托育補貼，到2歲以上幼兒園費用，並增設日間與夜間的定點臨時托育，讓台南成為六都中最友善的托育城市。

林俊憲總結，溪北是農業的重鎮，也是他最重視的地方。從災害復原、交通建設、農業振興，到產業升級、治水工程，他都親自到場、逐案爭取、逐項推動，因此他拜託鄉親全力相挺，電話民調唯一支持林俊憲。

林俊憲總結，溪北是農業的重鎮，也是他最重視的地方。林俊憲辦公室提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

演活好萊塢大反派 日裔男星田川洋行病逝

獨家｜坣娜生前「活菩薩」暖舉曝光！變賣手飾救人 摯友痛揭2人最後對話

獨家投訴｜這間保全公司勞資爭議頻傳！「基本薪資」都領不到 基隆市府出手了

