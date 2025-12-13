今年飆漲120％跑贏「它」 白銀創新高後遭獲利了結

黃金12日漲到七周高點。（圖／pixabay）

黃金12日漲到七周高點，白銀在創下歷史新高之後遭遇獲利了結賣壓，下挫近 3%。美國聯準會 (Fed) 本周宣布降息1碼，是今年第三次、也是最後一次降息。投資人預估明年將有兩次降息，靜待下周的美國非農就業報告出爐。

截至收稿，黃金現貨價上漲0.37%，報每盎司4298.66美元，稍早觸及10月21日以來最高。2月交割黃金期貨上漲0.4%，報每盎司4328.3美元。

黃金本身不孳息，身為避險資產，在利率下降的環境中表現良好。美元歷經數日頹勢後止穩，由於黃金以美元計價，當美元升值，黃金對海外買家來說變得相對昂貴。

另外白銀價格連續第四個交易日上漲，實體市場供給吃緊的帶動下，白銀一度飆升至每盎司64美元，刷新歷史新高，隨後下跌2.73%，報每盎司61.83美元，正朝向近半世紀來最佳年度表現邁進。

今年以來，白銀價格累計上漲約120％，跑贏黃金約65%的漲幅。ETF資金流入成為關鍵動力，過去一個月新增持倉約3500萬盎司。其他貴金屬表現，白銀本周上漲近5%；現貨白金上漲2.55%，報每盎司1738.65美元；現貨鈀金上漲0.12%，報每盎司1485.75美元。

