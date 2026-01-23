今年首位訪台美國會議員 外交部感謝蓋耶哥以行動展現支持

今年首位美國國會議員訪台，外交部長林佳龍歡迎蓋耶哥以行動展現支持。非當事圖。（林佳龍臉書）

外交部迎接今年首位訪台的美國國會議員！參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）昨日率領資深國會幕僚抵台，近日將會見總統賴清德與副總統蕭美琴等我國政府高層。雙方將就台美經貿與安全關係及區域情勢等重要議題交換意見；外長林佳龍也感謝美國國會長期以具體行動展現對台灣的堅定支持。

外交部今（23）指出，美國聯邦參議員蓋耶哥偕資深國會幕僚2於2日至24日訪問台灣。在台期間，將晉見賴清德總統及蕭美琴副總統等我國政府高層，並由外交部長林佳龍設宴款待，雙方將就台美經貿與安全關係及區域情勢等重要議題交換意見。

廣告 廣告

林佳龍也對蓋耶哥議員一行來訪表達誠摯歡迎，並感謝美國國會長期以具體行動展現對台灣的堅定支持。

外交部表示，蓋耶哥議員曾於2018年以美國聯邦眾議員身分訪台，並多次表達對台美安全關係的高度重視；也積極支持雙邊深化經貿合作、推動解決雙重課稅問題，並致力促成台北與亞利桑納州鳳凰城直航。此行是蓋耶哥參議員首度以聯邦參議員身分來訪，且是今年首位訪台的美國國會議員；且近期台美完成關稅談判總結會議、台北－鳳凰城航線也順利啟航，蓋耶哥議員在台美關係達成多項重要里程碑之際訪台，更具指標意義。

外交部將持續在「總合外交」核心策略下，與美國國會及行政部門等各界友人攜手合作，深化台美緊密夥伴關係，促進台美共同利益，並進一步維護區域的和平、穩定與繁榮。

【看原文連結】