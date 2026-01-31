今年首例亡！大安區爆漢他病毒 疾管署：大掃除要注意

台北市大安區21日傳出今年國內首例「漢他病毒」。（示意圖／Pixabay）





疾管署昨（30日）公布2026年國內首例漢他病毒症候群病例，台北市大安區一名70多歲老翁發病僅8天即宣告不治。而向來被公認為「高級住宅區」的大安區發生漢他病毒致死案，也引發部分聲音擔憂。對此，疾管署今作出回應。

疾管署表示，該個案有慢性病史，潛伏期間無國內外旅遊紀錄，主要活動地集中於台北市大安區住家周邊。死者1月上旬出現咳嗽、呼吸喘、發燒與腸胃道不適等症狀，同月6日前往急診，返家後症狀加劇；後天再次急診入住加護病房，13日因敗血症併多重器官衰竭與肺炎不治身亡，經通報檢驗確診「漢他病毒症候群」。

疾管署指出，死者家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡，經地方衛生單位採檢同住家人，確認血清檢驗為陰性；環保單位在案家周邊及死者活動地區捕鼠，在捕獲4隻老鼠中，有2隻於案家周邊捕獲老鼠的「漢他病毒」抗體為陽性。

由於大安區向來被視為高級住宅區，老翁感染漢他病毒僅8天就身亡，引發外界不小議論。疾管署今天表示，常見的溝鼠、家鼠、屋頂鼠、錢鼠均為漢他、鉤端、地斑重要病媒的媒介，且很習慣人口密集的環境。

大掃除恐染疫

疾管署進一步指出，如同蚊子多容易傳播蟲媒疾病，老鼠多就可能有鼠媒疾病，降低病媒族群密度，就可降低感染傳染病的風險。國人過年前大掃除期間，至少要佩戴口罩，如有老鼠屎、尿，應先用稀釋漂白水消毒，等30分鐘消毒作用完成再清理，以維護自身安全，若抹布、拖把、掃帚、刷子有清理過老鼠排泄物，也務必先消毒再使用，避免污染其他器物。

疾管署呼籲國人，每個家庭應做好不讓鼠吃、不讓鼠住、不讓鼠來的防鼠，以及用鼠餌、鼠籠、黏鼠板的滅鼠準備，以維護環境。台灣基進台北黨部主委、心臟血管外科醫師吳欣岱也指出，漢他病毒死亡率約在1至15%，是非常難搞的疾病，打掃時如果不小心吸入混有鼠糞的灰塵，就極可能感染，要特別小心。





