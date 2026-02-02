今年首例亡！漢他病毒可怕在初期「太像風寒」 胸腔醫點名這「4類人」最危險

[Newtalk新聞] 以為只是普通感冒喉嚨痛，沒想到病情急速惡化竟賠上性命。台北市大安區一名70多歲老翁，日前因感染漢他病毒不幸過世，成為國內今年首例死亡個案。胸腔科醫師蘇一峰示警，這種病毒初期症狀極像風寒，若「65歲以上長者、慢性病患、糖尿病患以及心肺肝腎功能不佳」導致免疫力差的4類族群輕忽，恐引發致命併發症。





蘇一峰指出，漢他病毒潛伏期約3到5天，初期會出現喉嚨痛、流鼻水與發燒，跟感冒幾乎沒兩樣，民眾很容易失去戒心。但這病毒最兇猛之處在於會引發「大白肺」，也就是嚴重的肺炎呼吸衰竭，這也是8至9成死亡個案的主因。他特別點名4大高風險族群：65歲以上長者、糖尿病患、慢性病患以及心肺肝腎功能不佳導致免疫力較差者，一旦出現高燒不退、全身痠痛甚至出血症狀，務必立刻就醫。

根據疾管署疫調資料顯示，這名不幸過世的老翁本身有慢性病史，發病前一段時間並未出國。他在1月上旬開始感覺呼吸喘、發燒以及腸胃道不適，緊急送往急診後狀況沒有好轉，隔天再度掛急診並被收治進加護病房。無奈病情惡化迅速，最終仍於1月13日因敗血症併發多重器官衰竭離世，經檢驗確認感染漢他病毒症候群。





衛生單位追蹤發現，老翁平時主要在住家活動，家屬也透露家中確實曾見過老鼠出沒的痕跡。防疫人員隨即在住家周邊佈下捕鼠籠，總共抓到4隻老鼠，檢驗後發現其中2隻位於住家周邊的老鼠帶有漢他病毒抗體陽性，所幸目前同住家人的檢驗結果皆為陰性。





到底病毒傳染途徑，疾管署與蘇一峰醫師解釋，漢他病毒屬於人畜共通傳染病，主要宿主是老鼠。當帶有病毒的老鼠排泄出糞便、尿液或唾液，乾燥後會混入塵土飛揚在空氣中。民眾若在打掃環境時未戴口罩，吸入這些帶有病毒的微粒，或是直接接觸到被污染的物體、甚至被老鼠咬傷，就會遭到感染。

