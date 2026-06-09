今年首例嘉義現蹤 日本腦炎6、7月高峰

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隨著夏季到來，蚊媒及腸道傳染病風險升高。疾管署9日公布國內今年首例本土日本腦炎病例，以及首例本土副傷寒病例，提醒民眾提高警覺，尤其日本腦炎已進入流行季，6至7月將迎來高峰。

今年首例日本腦炎個案為嘉義縣民雄鄉一名60多歲女性，具有慢性病史，近期無國外旅遊史。疾管署防疫醫師黃柏翰表示，個案於6月初出現發燒、意識不清及昏迷等症狀，經採檢後確診，目前仍住院治療中。

經疫調發現，個案平時活動範圍以住家周邊為主，附近有水稻田、溝渠、鴿舍及養豬場等高風險環境，衛生單位已於周邊場域懸掛誘蚊燈並加強防治措施，同住家人目前無疑似症狀。

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疾管署發言人曾淑慧表示，台灣每年5月至10月為日本腦炎流行季，6至7月為高峰期，以40歲以上成人病例較多，但各年齡層皆有感染風險。今年累計1例，與去年同期相當，她提醒，接種疫苗仍是預防日本腦炎最有效的方法，家長應依時程帶幼兒完成接種。

另外，今年首例本土副傷寒病例為北部50多歲男性，潛伏期間無國內外旅遊史，5月下旬出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀，就醫後確診，住院治療8天後已康復出院。

黃柏翰指出，個案的1名同住家人及7名職場接觸者均無症狀，檢驗結果也皆為陰性，衛生單位已針對個案飲食史及可能感染源展開調查，並加強接觸者健康監測與衛教宣導。

曾淑慧表示，副傷寒是由副傷寒桿菌引起的腸道傳染病，主要透過受汙染的食物或飲水傳播，常見症狀包括持續發燒、頭痛、腹痛、腹瀉及食慾不振等。今年截至目前累計1例本土病例，與近年同期情況相近。