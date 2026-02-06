今年首例境外登革熱！高雄50歲印尼返國男發燒住院

防疫團隊針對居住地周邊啟動地毯式孳生源巡查。高市府衛生局提供



高雄市衛生局今（2/6）公布，今年首例境外移入登革熱確診個案，50多歲本國籍男性，長期在印尼工作，農曆春節返國後因發燒、肌肉酸痛住院就醫確診。衛生局提醒，入境旅客若出現相關症狀，主動告知檢疫並配合快篩，可領500元，陰性入住醫院等PCR結果可領1000元，確診另有2500元通報獎金。

衛生局表示，今年截至昨日，全國登革熱境外移入病例共9例，多集中於東南亞國家。美洲地區登革熱及屈公病疫情亦持續；鄰近國家如柬埔寨、孟加拉、印度、泰國、斯里蘭卡、尼泊爾、印尼、馬來西亞、寮國、新加坡、越南及中國等，也持續出現登革熱病例。

衛生局提醒，寒假及春節連假期間出國旅遊民眾，應穿著淺色長袖衣物、使用政府核可防蚊藥劑，住宿環境注意紗窗、門等防蚊設施，為防止境外登革熱病毒進入社區，衛生局持續執行「決戰境外」策略。

衛生局表示，入境旅客若出現發燒、頭痛、肌肉酸痛等症狀，應主動告知檢疫人員並配合抽血快篩。等待快篩結果期間可獲500元禮券；若陰性但願意入住指定醫院等待PCR結果，可領1000元，醫療費用免費（不含伙食及自費病房費用）、交通費核實支付；確診則可獲2500元通報獎金。

