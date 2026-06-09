今年首例日本腦炎！住家緊鄰高風險場域 嘉義60多歲女發燒昏迷
疾管署9日公布今年國內出現首例日本腦炎確定病例，為嘉義縣民雄鄉一位60多歲女性，近期並無國外旅遊史，具慢性病史，她在6月上旬出現發燒、意識不清及昏迷等症狀住院治療，經醫院通報及採檢確診，目前住院治療中，同住家人則均無疑似症狀。
疾管署指出個案平時活動範圍以住家附近為主，緊鄰水稻田及溝渠，且有鴿舍、養豬場及禽場等高風險場域，衛生單位已針對個案住家及附近高風險場域懸掛誘蚊燈，同時加強當地民眾的衛教宣導，並提醒醫療院所加強通報。
疾管署提醒民眾儘量避免在病媒蚊吸血高峰時段，於豬舍、其他動物畜舍等高風險場所活動，如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。
疾管署監測資料顯示，目前國內今年累計1例確定病例，臺灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為高峰時期，2022至2025年全國同期確定病例數分別為2、6、8及1例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，不可掉以輕心。
疾管署表示，臺灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。
疾管署呼籲，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，我國幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。
此外，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種日本腦炎疫苗。
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