今年首例日本腦炎！嘉義婦發燒昏迷送醫 住院治療中

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國內出現今年首例日本腦炎確定病例。（示意圖／Pexels）





國內出現今年首例日本腦炎確定病例。疾管署今（9）日公布，個案為嘉義縣民雄鄉60多歲女性，近期沒有國外旅遊史，且具有慢性病史，6月上旬陸續出現發燒、意識不清及昏迷等症狀，送醫住院後經採檢確診，目前仍在住院治療中。同住家人目前皆無疑似症狀，衛生單位已啟動相關防治措施。

疾管署表示，個案平時活動範圍以住家周邊為主，住家鄰近水稻田及溝渠，周邊還有鴿舍、養豬場及禽場等高風險環境。衛生單位已於個案住家及附近高風險場域設置誘蚊燈，同時加強當地民眾衛教宣導，並提醒醫療院所提高警覺，加強疑似病例通報。

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根據監測資料顯示，今年截至目前累計1例日本腦炎確定病例。疾管署指出，台灣每年5月至10月為日本腦炎流行季，其中6月至7月為流行高峰期。回顧近年同期病例數，2022年至2025年分別為2例、6例、8例及1例，以40歲以上成人較多，但各年齡層皆有感染風險。

疾管署說明，日本腦炎主要透過三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊等病媒蚊傳播，病媒蚊常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等環境。多數感染者不會出現明顯症狀，但嚴重者可能出現意識改變、全身無力、昏迷甚至死亡等情形。

對此，疾管署呼籲民眾落實防蚊措施，避免在病媒蚊吸血高峰時段前往豬舍、畜舍等高風險場所，如需前往應穿著淺色長袖衣褲，並使用含敵避、派卡瑞丁或伊默克等成分的防蚊藥劑。此外，日本腦炎疫苗仍是最有效的預防方式，提醒家長依照接種時程，按時帶家中幼兒完成疫苗接種，以降低感染及重症風險。

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