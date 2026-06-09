今年首例日本腦炎！婦人「發燒後昏迷」送醫確診 專家示警「高風險場所」

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

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疾病管制署今(9)日公布今(2026)年國內首例日本腦炎確定病例，為嘉義縣民雄鄉60多歲女性，近期無國外旅遊史，具慢性病史，6月上旬出現發燒、意識不清及昏迷等症狀住院治療，後經醫院通報及採檢確診，目前住院治療中。同住家人均無疑似症狀。個案平時活動範圍以住家附近為主，緊鄰水稻田及溝渠，且有鴿舍、養豬場及禽場等高風險場域，衛生單位已針對個案住家及附近高風險場域懸掛誘蚊燈，同時加強對當地民眾之衛教宣導，並提醒醫療院所加強通報。

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每年5至10月為流行季 6至7月進入高峰期

疾管署監測資料顯示，國內今(2026)年累計1例確定病例，臺灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2022至2025年全國同期確定病例數分別為2、6、8及1例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，不可掉以輕心。

病媒蚊多孳生於水田溝渠 重症恐昏迷甚至死亡

疾管署表示，臺灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

避免病媒蚊叮咬 高風險場所應做好防護

疾管署提醒，儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，於豬舍、其他動物畜舍等病媒蚊高風險場所活動，如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。

接種疫苗仍是最佳預防方式 適齡幼兒應按時施打

疾管署呼籲，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，我國幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。此外，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種日本腦炎疫苗。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

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