今年首例本土「副傷寒」北部現蹤 50多歲男感染源不明
衛生福利部疾病管制署今天（9日）公布，國內今年首例本土副傷寒確定病例，為北部50多歲男性，本身沒有潛在病史，近期也沒有旅遊史，5月下旬出現發燒、頭痛、全身痠痛等症狀就醫，住院8天後康復出院，感染源仍待釐清。
根據疾管署統計，今年副傷寒確定病例累積為1例本土病例。2022至今年本土累積病例數分別為6例、26例、3例、0例、1例；境外移入累積病例數分別為0例、2例、1例、1例、0例，其中2023至2025年境外移入病例感染國家分別為印度2例、印尼及柬埔寨各1例。
有關新增的這例本土個案，防疫醫師黃柏翰今天在例行疫報中說明，該名50多歲本國籍男子，本身沒有潛在病史，近期也沒有旅遊史，出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀一天後，便至診所就醫，但取藥返家3天未改善，轉赴醫院門診就醫，血液採檢分離出副傷寒，確診為本土個案。
黃柏翰說，所幸男子經收治住院，給予抗生素治療8天後已康復出院，由於男子自述未曾生食，感染原因不明。1名同住家人及7名職場接觸者皆無疑似症狀，採集糞便檢體送驗，檢驗結果亦均為陰性。
疾管署發言人曾淑慧表示，副傷寒主要集中在衛生基礎設施較為薄弱的地區，如東南亞地區發生率最高，台灣僅有零星個案發生，且面臨境外移入病例風險，跟國人常前往的韓國及日本兩國一樣，每年仍偶有零星病例。
疾管署指出，副傷寒為第2類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起的腸道傳染病，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液污染的食物或飲水而傳播，潛伏期通常為1至10天，可傳染期為1至2周，常見的症狀包含持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心搏過緩或軀幹出現紅疹等。
疾管署呼籲，民眾隨時注意飲食及手部清潔，飲用水應煮沸或使用瓶裝水，食物須經過充分加熱煮熟後才可食用，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染；此外，落實良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水徹底清潔雙手，才能有效防範感染。
責任主編：于維寧
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