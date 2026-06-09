今年首例本土副傷寒！北部男發燒全身痛確診 疾管署教你2招防感染

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疾管署9日公布今年（2026）首例副傷寒案例，個案為北部50多歲男性，潛伏期無國內外旅遊史，5月下旬出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀，至診所就醫，但3天後症狀不見改善，故改往醫院感染科就診，經血液培養分離出副傷寒桿菌，研判為副傷寒桿菌本土個案，被通知回診並收住院，接受抗生素的治療，目前個案已康復返家。

疾管署醫師黃柏翰表示，這名個案沒有潛在病史，也沒有國外旅遊史，5月下旬出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，隔日至診所就醫，症狀沒有改善，後來醫院感染科醫師將他的血液送去培養分離，才確診為副傷寒。

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根據個案自述，他並沒有生食生飲的習慣，故感染原因尚待釐清。同住友人及職場同事共8人都沒有疑似症狀，後採檢糞便檢體，結果也是陰性。

副傷寒主要透過食用或飲用受到感染者或帶菌者的糞便，或者是尿液污染的食物或飲水傳播。所以要預防副傷寒，需要注意飲食的衛生和手部的清潔。飲食衛生方面，食物應該要充分加熱煮熟，飲水應該要煮沸或飲用瓶裝水。生熟食應該避免放在一起，造成交叉污染。手部衛生方面，記得要在吃飯前、處理食物前、上廁所後、幫老年人或幼兒換尿布或處理排泄物後，用肥皂或洗手乳確實徹底清潔雙手。確實落實飲食衛生和手部清潔，才能夠有效地預防副傷寒傳播。

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