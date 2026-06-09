今年首例本土副傷寒！北部男發燒痠痛確診
國內出現今年首例本土副傷寒確定病例！疾管署今（9日）公布，個案為北部50多歲男性，潛伏期間沒有國內外旅遊史，5月下旬陸續出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀，經就醫採檢後確診副傷寒，目前已經康復返家休養。衛生單位也針對1名同住家人及7名職場接觸者採集糞便檢體，檢驗結果均為陰性，相關暴露史仍在調查中。
疾管署表示，副傷寒屬於第二類法定傳染病，主要透過食用遭病患或帶菌者糞便、尿液污染的食物或飲水而傳播，潛伏期通常為1至10天，常見症狀包括持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉，或軀幹出現紅疹等。今年國內副傷寒確定病例累計1例本土病例，2022年至今年本土病例數分別為6例、26例、3例、0例及1例。
不過疾管署也提醒，副傷寒並非只在國內出現，依全球疾病負擔研究資料顯示，2023年全球約有172萬例副傷寒病例，其中約1萬例死亡，主要集中在衛生基礎設施較薄弱地區，包含東南亞、東地中海、西太平洋及非洲等地。疾管署呼籲民眾，平時應注意飲食及手部清潔，飲用水應煮沸或使用瓶裝水，食物也要充分加熱煮熟，烹調時避免生熟食交叉污染。
疾管署提醒，民眾飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，都應正確使用肥皂及清水澈底洗手；如出現疑似症狀，應儘速就醫並主動告知飲食史。醫療院所若發現疑似個案，須於24小時內通報，相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢，或撥打防疫專線1922洽詢。
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