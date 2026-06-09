今年首例本土副傷寒、日本腦炎現蹤 疾管署揭防範重點

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【NOW健康 編輯部／整理報導】疾病管制署（下稱疾管署）今（9）日公布國內本土副傷寒確定病例和日本腦炎確定病例２名首例，分別為北部50多歲男性確診副傷寒，目前已康復返家休養；另外患有慢性病史的嘉義縣民雄鄉60多歲女性確診日本腦炎，6月上旬發燒就醫，目前住院治療中。疾管署提醒，預防副傷寒應注重飲食和手部清潔，防範日本腦炎，除做好防蚊措施，應按時帶家中適齡幼兒接種日本腦炎疫苗。



本土副傷寒首例！ 北部50多歲男性已康復返家



本土副傷寒確診病例為北部50多歲男性，潛伏期無國內外旅遊史，於5月下旬出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀，經就醫並採檢送驗確診副傷寒，目前個案已康復返家休養。1名同住家人及7名職場接觸者皆無疑似症狀，已採集糞便檢體送驗，檢驗結果均為陰性。衛生單位已啟動相關防治措施，針對個案飲食等暴露史進行詳細調查，並衛教接觸者進行健康監測及落實飲食與手部衛生，以及督導落實職場營業衛生管理。

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依疾管署統計資料顯示，今年副傷寒確定病例累計1例本土病例。2022至今年本土累積病例數分別為6、26、3、0、1例，境外移入累積病例數分別為0、2、1、1、0例，其中2023至2025年境外移入病例感染國家分別為印度2例、印尼及柬埔寨各1例。



依據全球疾病負擔（GBD）研究資料顯示，全球2023年副傷寒病例數約172萬例病例，其中約1萬例死亡，疫情呈現逐年下降的趨勢。地理分佈具有顯著的區域聚集性，主要集中在衛生基礎設施較為薄弱的地區，如東南亞為最高，尤其集中於印度（約130萬例，占全球75%），其次為東地中海、西太平洋及非洲，其中巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾等國病例數亦高。已開發國家面臨境外移入病例風險，如國人常赴之韓國及日本兩國，每年仍偶有零星病例。



疾管署說明，副傷寒為第二類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起之腸道傳染病，主要透過食用受病患帶菌者糞便、尿液污染的食物或飲水而傳播，潛伏期通常為1至10天，可傳染期為1至2週，常見的症狀包含持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心搏過緩或軀幹出現紅疹等。



日本腦炎首例現蹤！ 嘉義60多歲女性住院治療中



另外一名國內首例日本腦炎確定病例，為嘉義縣民雄鄉60多歲女性，近期無國外旅遊史，具慢性病史，6月上旬出現發燒、意識不清及昏迷等症狀住院治療，後經醫院通報及採檢確診，目前住院治療中。同住家人均無疑似症狀。個案平時活動範圍以住家附近為主，緊鄰水稻田及溝渠，且有鴿舍、養豬場及禽場等高風險場域，衛生單位已針對個案住家及附近高風險場域懸掛誘蚊燈，同時加強對當地民眾之衛教宣導，並提醒醫療院所加強通報。



疾管署監測資料顯示，國內今年累計1例確定病例，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2022至2025年全國同期確定病例數分別為2、6、8及1例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，不可掉以輕心。



疾管署表示，台灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，於豬舍、其他動物畜舍等病媒蚊高風險場所活動，如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。



預防副傷寒和日本腦炎 注意飲食、手部清潔和防蚊



疾管署呼籲，預防感染副傷寒，民眾隨時注意飲食及手部清潔，飲用水應煮沸或使用瓶裝水，食物須經過充分加熱煮熟後才可食用，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染；此外，落實良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水澈底清潔雙手，才能有效防範感染。



再者，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，我國幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。此外，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種日本腦炎疫苗。



文字編輯：楊芷晴



# 首圖來源／疾病管制署提供



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