今年首例本土日本腦炎！嘉義6旬婦加護病房搶救中 疾管署公布「住家附近高風險地區」
疾管署今（9）日公布發現今年首例本土日本腦炎病例，個案為嘉義縣60多歲女性，6月上旬出現發燒、意識不清及昏迷等症狀，經醫院通報及採檢確診，現已住加護病房一周，仍在救治中。疾管署副署長曾淑慧表示，每年5到10月是日本腦炎流行期，6到7月則為流行高峰，提醒家住鴿舍、水稻田附近民眾加強防蚊措施。
疾管署防疫醫師黃柏翰表示，這名個案有糖尿病史，近期沒有旅遊史，也不曾接種日本腦炎疫苗，6月初開始出現頭痛和嘔吐的症狀，後續出現發燒、意識不清、昏迷倒地現象，隔日至急診就診。個案在急診就診時，頸部有僵硬情況，抽血檢驗發現白血球及發炎指數上升，隨即收住院；醫師很有警覺性，故通報採檢確診為日本腦炎。
根據疫調，個案平時活動範圍以住家附近為主，緊鄰水稻田及溝渠，且有鴿舍、養豬場及禽場等高風險場域。
黃柏翰說，個案有6名同住家人，都沒有疑似症狀。衛生單位已在當地危險場域吊掛誘蚊燈，同時加強對當地居民的衛教；傳播日本腦炎的病媒蚊常滋生於溝渠、水稻田、池塘或養豬場，且病媒蚊吸血的高峰是黎明或黃昏。
除了防蚊，預防日本腦炎最好的方式還是接種疫苗，幼兒年滿15個月接種第1劑，相隔12個月，再接種第2劑。至於成人若居住水稻田、養豬場、鴿舍等高風險區域，可以至旅遊門診評估，看是否需要自費接種日本腦炎疫苗。
《風傳媒》讀者調查▸詐騙新戰線：AI時代早已防不勝防？
剛留言就被假小編秒回？親友視訊借錢，竟是AI深偽技術？
詐騙模式不斷翻新劇本，發展成經過精準算計的成熟體系。
拒絕愈打愈詐！讓你的所見所聞，成為我們深入追蹤報導的關鍵。
☛ 立即填問卷，分享你的看法。
更多風傳媒報導
其他人也在看
台股暴力反彈1200點！ 網見三大法人動作驚：怎麼會這樣
台股歷經前一交易日重挫後，今（9）日在美國科技股反彈帶動下強勢回神，電子權值股領軍上攻，加權指數終場大漲1201.66點，收在44704.44點，重新站回4萬4千點大關，漲幅2.76%，成交值達1兆1519億元。
雨天不怕鞋子濕掉！她買「1便宜神器」踩水坑也全乾 眾讚：真的方便
近來受到鋒面及西南氣流影響，全台天氣不穩定，大雨來得又急又快，不少區域也出現積淹水狀況，不少人最怕鞋子會濕掉發臭。但近來有網友透露，自己在雨天著急買了一組鞋套，本來不抱期待，殊不知防水能力超好，踩進水坑也不怕濕掉。文章曝光掀起討論。
水煮地瓜葉營養恐流失？醫授「1煮法」更健康！
生活中心／尤乃妍報導地瓜葉不僅是餐桌上常見的家常蔬菜，也是許多外食族快速補充營養的好選擇。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，地瓜葉富含多酚類、維生素A、維生素C、葉酸、鈣質及花青素等營養成分，具有降血糖、抗發炎、護肝，甚至具備抗癌潛力。不過他也提醒，地瓜葉的烹調方式不同，對其營養保留程度也有明顯影響。
台股暴力反彈1200點！ 網見三大法人動作驚：怎麼會這樣
台股暴力反彈1200點！ 網見三大法人動作驚：怎麼會這樣
台大期末考周突發停電學生摸黑考試 校方：高壓設備故障、已搶修
台灣大學本周為期末考周，但今天（9日）上午傳出台大校總區停電，部分網友在社群媒體上抱怨，考到一半停電，只能摸黑考試、期末考周下大雨又停電。台大校方表示，由於高壓設備故障，造成部分區域停電，已於第一時間啟動緊急應變機制，進行設備檢查與搶修，於中午12時左右復電。
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
小五女童留紙條「離家出走」定位在中部！媽心碎發文：快回家
高雄市仁武區9日驚傳一起學童失蹤案件，一名就讀國小五年級的女童，清晨被父母發現留下一張寫著「離家出走」的紙條後便不知去向，校方隨後也證實女童今日並未到校上課。面對突如其來的狀況，家長心急如焚，隨即向仁武分局警方報案求助。
新竹氣爆4秒至少炸11次！車輛噴飛對街 民眾嚇喊：以為是砲彈
新竹市今（9）天凌晨發生氣爆事件，疑似是便當店瓦斯外洩，短短4秒內至少狂炸11次，巨大威力把整棟建築炸出一個大洞，整條街道滿目瘡痍，隔壁一對麵包店夫婦，在睡夢中被震碎的外牆壓住不幸死亡。驚天爆畫面曝光
台股籌碼洗乾淨了？專家揭賣壓快速消失原因
[NOWNEWS今日新聞]台股昨日自由落體，今（9）立刻反彈超過千點，終場收44704點，漲點1201點，漲幅2.76%，快速收復跌勢，市場關注籌碼是否已經清洗完畢。財經作家狄驤在臉書發文指出，這波台...
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
台灣芒果超強？這國居民買當地「無化學添加款」嘆：都沒味道
夏天到了，芒果產量也漸漸增多，台灣的愛文、金煌芒果不少人吃過後稱讚鮮甜。而印度也有產芒果，日前當地女子買了10公斤回家吃，這批芒果號稱天然、不含化學物質，外觀也漂亮，但她吃了後發現「一點味道都沒有」，回去找攤商反映，對方馬上退錢，讓她發文質疑當地農場的品質，以及主打「有機」的行銷標語。
傅子純急性血癌驟世！沈玉琳發病前也有「同症狀」
娛樂中心／李筱舲報導民視當家小生傅子純日前因急性血癌病發，送醫搶救後不幸病逝，享年46歲。而先前飽受血癌病痛的沈玉琳，在得知消息後深感悲痛，他呼籲大眾切莫忽略身體發出的警訊，他透露自己在發病前也和傅子純同樣出現「牙齒疼痛」的病症，若輕忽而延誤就醫，恐使病情迅速惡化，甚至危及生命。
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
明明喜歡卻不敢靠近！這3個星座男「越愛越自卑」 不說是因為害怕配不上
愛情裡有一種遺憾，不是因為不夠愛，而是因為太愛了，反而害怕自己配不上。明明滿心歡喜，卻不敢靠近；明明默默付出，卻從不說出口。以下這三個星座男，就是典型「愛你在心口難開」。
新／14年戀情畫下句點！崔秀英、鄭敬淏證實分手 退回同事關係
震驚！少女時代成員秀英、演員鄭敬淏愛情長跑14年，今（9）日被眼尖粉絲發現IG互相取消關注，根據韓媒報導，秀英方面回應證實，倆人14年的感情已經畫下句點。
梅雨季大水蟻暴增！專家示警：一公一母恐繁殖成百萬大軍
昆蟲專家指出，這些所謂的大水蟻其實是白蟻的繁殖型態，牠們為了繁殖而飛出巢穴，抵達適合環境後會自行脫落翅膀，只要一公一母成功進入室內並存活下來，在適合條件下，約5到7年後就可能在家中形成數量驚人的白蟻群落，甚至發展成百萬隻規模的「白蟻大軍」。此外，白蟻在生物...
黃鐙輝為一事台積電全賣光！改靠1檔ETF賺錢 15年後月領30萬
國內ETF投資標竿元大台灣50ETF（0050）寫歷史紀錄，隨著台股站上新高，近300萬投資人共同參與下，規模突破2兆元。藝人黃鐙輝2024年時，出清手上的台積電股票換取買房頭期款，曾透露自己運用高達3000萬的房貸進行利差配置，將錢投入ETF 0050，規劃15年內打造未來每月30萬元的被動收入。
房市3大新制上路！買新屋恐多花270萬 入住還得養樹、顧光電板
2026年房市迎來三項新制，從土方管理、綠容率到屋頂光電，這些增加的成本，都可能轉嫁到購屋者身上。在《房市讀懂了》節目中揭露：「未來買新房，可能要多花270萬元。」
洋蔥「這部位」先別丟！醫揭2吃法護腎效果翻倍
生活中心／尤乃妍報導洋蔥是許多家庭餐桌上常見的食材，但不少人在處理時，往往不經意將其「精華部位」一併丟棄。腎臟科醫師洪永祥指出，這些看似不起眼的部位其實富含較高含量的植化素，若能善加利用，不僅有助於腎臟保健，對維護心血管健康及穩定血糖也具有正面效益。