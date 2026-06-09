今年首例本土日本腦炎！嘉義6旬婦加護病房搶救中 疾管署公布「住家附近高風險地區」

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疾管署今（9）日公布發現今年首例本土日本腦炎病例，個案為嘉義縣60多歲女性，6月上旬出現發燒、意識不清及昏迷等症狀，經醫院通報及採檢確診，現已住加護病房一周，仍在救治中。疾管署副署長曾淑慧表示，每年5到10月是日本腦炎流行期，6到7月則為流行高峰，提醒家住鴿舍、水稻田附近民眾加強防蚊措施。

疾管署防疫醫師黃柏翰表示，這名個案有糖尿病史，近期沒有旅遊史，也不曾接種日本腦炎疫苗，6月初開始出現頭痛和嘔吐的症狀，後續出現發燒、意識不清、昏迷倒地現象，隔日至急診就診。個案在急診就診時，頸部有僵硬情況，抽血檢驗發現白血球及發炎指數上升，隨即收住院；醫師很有警覺性，故通報採檢確診為日本腦炎。

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根據疫調，個案平時活動範圍以住家附近為主，緊鄰水稻田及溝渠，且有鴿舍、養豬場及禽場等高風險場域。

黃柏翰說，個案有6名同住家人，都沒有疑似症狀。衛生單位已在當地危險場域吊掛誘蚊燈，同時加強對當地居民的衛教；傳播日本腦炎的病媒蚊常滋生於溝渠、水稻田、池塘或養豬場，且病媒蚊吸血的高峰是黎明或黃昏。

除了防蚊，預防日本腦炎最好的方式還是接種疫苗，幼兒年滿15個月接種第1劑，相隔12個月，再接種第2劑。至於成人若居住水稻田、養豬場、鴿舍等高風險區域，可以至旅遊門診評估，看是否需要自費接種日本腦炎疫苗。

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