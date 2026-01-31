今年首例漢他病毒死亡「為何是大安區」？疾管署這麼說

記者簡浩正／台北報導

疾管署與北市衛生局公布1例漢他病毒症個案，是國內今年首例，為居住大安區70多歲男性。（圖／北市衛生局提供）

疾管署與北市衛生局昨公布1例漢他病毒症候群本土確定病例，是國內今年首例，為居住大安區70多歲男性，於1月6日出現咳喘、低血壓等症狀，就醫後返家，1月8日出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，再次就醫並因症狀嚴重入住加護病房，1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡。外界關注，為何病例會發生在大安區這類高級住宅區，疾管署副署長林明誠直言，這其實是常見迷思，老鼠是漢他病毒的重要病媒，而老鼠本來就高度適應人口密集的都市環境。

疾管署說明，個案為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。

個案主要活動地為住家，據家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡。地方衛生單位已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性，並進行各項調查及衛教防治工作，並由環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周邊捕獲之老鼠經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

漢他病毒捕獲鼠隻、人員清消。（圖／北市衛生局提供）

疾管署統計，國內今(2026)年累計1例漢他病毒症候群確診病例，病例數與過去4年(2022-2025年)同期0或1例相當；自2017年起迄今累計44例，性別以男性29例(占66%)為多，年齡則以40歲以上29例(占66%)為多，其中1例為境外移入個案(感染國家為印尼)。

外界關注，為何病例會發生在台北市大安區這類高級住宅區？林明誠今日表示，眾所周知老鼠是漢他的重要病媒，老鼠「們」又很習慣人口密集的環境，舉凡溝鼠、家鼠、屋頂鼠、錢鼠等常見的老鼠都是漢他、鉤端、地斑重要病媒。蚊子多就容易傳播蟲媒疾病，老鼠多就可能有鼠媒疾病，做好病媒防治，降低病媒族群密度，就可降低感染傳染病的風險。

他說，國人習慣過年前大掃除，建議大家清理屋內外環境時，至少戴口罩，避免吸入帶有病原的空氣微粒。如有老鼠屎、尿，先用稀釋的漂白水消毒，等30分鐘消毒作用完成再清理，這樣較安全。

此外，抹布、拖把、掃帚、刷子等清潔工具若接觸過鼠類排泄物，務必先消毒再使用，避免污染其他器物。居家環境也應同步落實防鼠措施，包括「不讓鼠吃、不讓鼠住、不讓鼠來」，並視情況採取鼠餌、鼠籠或黏鼠板等滅鼠方式，從降低病媒族群密度著手，才能真正降低感染風險。

