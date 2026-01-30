今年首例漢他病毒死亡！疾管署：北部七旬翁呼吸喘、2度掛急診不治

今年首例漢他病毒奪命，北部七旬翁病逝，住家周邊捕獲之老鼠驗出病毒陽性，疾管署籲民眾落實防鼠三不。 圖：疾管署／提供

[Newtalk新聞] 國內驚爆今(2026)年首例漢他病毒症候群死亡個案，一名北部70多歲具慢性病史男性，因呼吸喘與發燒二度就醫，最終仍因敗血症併多重器官衰竭不幸於1月13日病逝。疾管署指出，個案住家周邊捕獲之老鼠驗出病毒陽性，呼籲民眾歲末大掃除務必落實「防鼠三不」措施。

疾管署說明，這起不幸個案為北部70多歲男性，本身有慢性病史，潛伏期間並無國外旅遊史，主要活動地點皆在住家。個案於1月上旬開始出現呼吸喘、發燒及腸胃道等症狀前往急診就醫，但隔日因症狀加劇再次掛急診，雖緊急收治於加護病房治療，症狀卻遲遲未獲得改善，最終於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗後確診為漢他病毒症候群。

廣告 廣告

關於感染源調查，疾管署表示，據死者家屬透露，家中有發現老鼠活動及鼠跡。地方衛生單位接獲通報後，已立即對同住家人進行採檢，目前血清檢驗結果皆為陰性。同時，環保單位也前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻在住家周邊捕獲的老鼠，經實驗室檢驗確認漢他病毒抗體呈現陽性反應，相關單位已進行各項調查及衛教防治工作。

疾管署指出，漢他病毒症候群屬於人畜共通傳染病，在自然界的主要傳播宿主為鼠類等齧齒類動物。人類若吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物(包括糞便、尿液、唾液)污染之塵土、物體，或者不幸被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險，千萬不可輕忽。

根據疾管署統計資料顯示，國內今(2026)年截至目前累計1例漢他病毒症候群確診病例，病例數與過去4年(2022-2025年)同期的0或1例相當。若拉長時間觀察，自2017年起迄今累計44例確診個案，性別分布以男性29例居多(占66%)，年齡層則以40歲以上民眾為主，同樣有29例(占66%)；其中僅有1例為境外移入個案，感染國家為印尼，其餘皆為本土感染。

適逢農曆春節前夕，民眾忙於大掃除，疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法。民眾平時應多加留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中的廚餘或動物飼料務必妥善處理，並隨時做好環境清理。疾管署特別提醒，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆以及牆垣等處，往往是鼠類族群活動的熱區，請民眾針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。

疾管署進一步強調，大掃除時若發現鼠類排泄物，切勿直接用掃把掃除，以免病毒飛揚於空氣中造成呼吸道感染。正確的清理方式應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗通風，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水 1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。疾管署提醒，為避免病毒擴散，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙進行清理，再以垃圾袋密封後丟棄，以確保自身安全。相關資訊請至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

全家香菜雪糕獨家上市 單支59元、2/4起第2件6折

Bolt二度聲明「避談丟包」再掀眾怒！政大教授號召抵制