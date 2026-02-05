今年首例漢他病毒現蹤北市 蔣萬安：為防鼠患全市啟動環境清潔周

台北市大安區日前發生國內今年首例漢他病毒死亡病例，也是自民國89年以來首起個案。台北市長蔣萬安表示，今天召集全市12行政區展開環境清潔周，結合公有市場、捷運、公園等地，展開地毯式清潔工作及消毒。從明天起至13日，將加強沿街垃圾不落地收運作業。蔣萬安也呼籲市民共同大掃除，清潔時務必配戴口罩、手套，避免接觸老鼠排泄物及分泌物。

台北市日前出現漢他病毒死亡病例引關注，環保局5日結合12個行政區同步舉辦環境清潔周誓師活動，號召市民共同落實戶內外環境清潔。（圖／台北市環保局提供）

衛生福利部疾病管制署1月30日公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，為居住在台北市大安區的70多歲男性，具慢性病史，1月上旬出現咳喘等症狀，發病約8天後，於13日死亡，22日檢驗確診漢他病毒感染。

廣告 廣告

國民黨台北市議員王欣儀隨後呼籲，市府應恢復辦理全市或全區同步的「滅鼠周」，短時間內集中火力，避免鼠群流竄於各行政區。許多民眾在Threads等社群平台上貼出老鼠光天化日下出沒街頭、台北捷運車廂內的影片，質疑首都竟鼠輩橫行。

蔣萬安今天視察跨縣市多車站無差別攻擊危安演練後被媒體堵訪，對於是否恢復「滅鼠周」，他回應，發生首起漢他病毒死亡病例後，除了衛生局及環保局第一時間因應外，2日也召開跨局處應變會議，要求民政局、市場處、商業處等單位參與，啟動投藥及清消。

蔣萬安說，全市12行政區今天上午同步舉辦環境清潔周誓師活動，結合公有市場、夜市、商圈、公園、捷運等地，展開地毯式清潔工作與全面消毒。他呼籲，年節將至，市民可以開始大掃除，謹記落實「不讓鼠吃、不讓鼠來、不讓鼠住」原則，清潔時也務必戴口罩、手套，避免接觸老鼠的排泄物或分泌物等。

環保局表示，近期人員巡查時並未發現鼠類數量增加情況，不排除因死亡病例讓民眾更留意周遭環境。民眾若發現公共空間出現鼠類，可通報環保局，將立即派員處理，同時持續與各局處合作，針對各類易孳生髒亂熱點加強清消。

對於是否恢復滅鼠周，環保局指出，中央過去為防止鼠類傳染疾病及環境衛生問題，辦理「全國滅鼠周」，後來為避免單一時間投藥誤毒大型禽類等原因取消，改以強化平時防治及環境整頓為主。

環保局說，環境清潔周自明天起至13日，將加強沿街垃圾不落地收運作業，號召市民共同落實戶內外環境清潔，平時妥善處理食材、廚餘及寵物飼料，避免於後巷堆積廢棄物、紙箱等雜物。