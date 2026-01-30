今年首例漢他病毒現蹤 北部7旬翁敗血症亡

疾管署今天(30日)公布台灣今年首例漢他病毒症候群病例，個案為北部70多歲男性，疫調顯示家中有老鼠活動及鼠跡，且捕獲鼠隻經檢驗漢他病毒抗體為陽性，該名個案因敗血症併多重器官衰竭死亡。疾管署呼籲民眾歲末大掃除時應注意落實「防鼠三不」及防治措施。

疾管署指出，該名個案為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史。個案在1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀而至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。

廣告 廣告

該個案主要活動地為住家，據家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡。地方衛生單位已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性，並進行各項調查及衛教防治工作，且由環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中在住家周邊捕獲的2隻老鼠經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物(包括糞便、尿液、唾液)污染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

根據疾管署統計，國內今年累計1例漢他病毒症候群確診病例，病例數與過去4年(2022-2025年)同期0或1例相當；自2017年起迄今累計44例，性別以男性29例、占66%為多，年齡則以40歲以上29例、占66%為多，其中1例為境外移入個案，感染國家為印尼。

疾管署強調，「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理；防火巷、排水設施(下水道、水溝蓋)、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，應針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。另外，為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，應使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。(編輯：宋皖媛)