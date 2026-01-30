今年首例漢他病毒 ７旬翁感染亡

國內出現今年首例漢他病毒死亡案例！疾管署公布，北部一名70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日症狀加劇再次送急診，收治加護病房症狀未改善，13日因敗血症合併多重器官衰竭死亡，檢驗確診漢他病毒症候群。住家周邊共捕獲4隻老鼠，其中2隻驗出漢他病毒陽性。

台北市衛生局表示，居住於大安區的70多歲男性，主要活動範圍以住家為主，經疫調發現，個案住家周邊常有鼠類出沒，29日個案住家周遭鼠隻檢驗為陽性，30日由北市環保局對個案住家半徑200公尺內噴消、孳清、投藥與滅鼠。同住家人血清檢驗為陰性。

疾管署統計，國內今年累計1例漢他病毒症候群確診病例，病例數與過去4年（2022～2025年）同期0或1例相當；自2017年起至今累計44例，性別以男性29例（占66％）為多，年齡以40歲以上29例（占66％）為多，其中1例為境外移入個案，感染國家為印尼。

疾管署說明，漢他病毒為人畜共通傳染病，自然界傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物汙染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

漢他病毒感染後潛伏期為數天至2個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭。

疾管署呼籲，預防漢他病毒，最有效方法是落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，妥善處理家中廚餘或動物飼料，做好環境清理，加強捕鼠與滅鼠工作。