今年首例漢他病毒！症狀、如何預防一次看

▲北市爆國內首例漢他病毒。（圖／北市衛生局提供）

[NOWnews今日新聞] 北市衛生局30日晚間公布1例漢他病毒症候群本土確定病例，為國內今年首例。對於漢他病毒，疾管署提醒，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理。相關資訊，《NOWNEWS今日新聞》整理提供民眾參考。

Q：什麼是漢他病毒症候群？

A：疾管署官網說明，是由漢他病毒（Hantavirus）所引起的疾病，屬於人畜共通傳染性疾病，主要透過帶有漢他病毒齧齒類動物，如：鼠類傳染給人類，感染後依臨床症狀及病程可區分為「漢他病毒出血熱」及「漢他病毒肺症候群」。

Q：漢他病毒症候群怎麼傳染的？

A：疾管署官網表示，主要經由呼吸道吸入鼠類分泌物或排泄物飛沫而感染。被感染而無症狀的嚙齒類動物尿液、糞便及唾液中可發現高濃度的病毒，人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物或被帶病毒齧齒動物咬到即會受到感染。

Q：如果感染漢他病毒症候群會有什麼症狀？

A：疾管署官網指出，臨床症狀主要可分成2群：

1.漢他病毒出血熱：發燒、血小板減少、急性腎衰竭為漢他病毒出血熱的3大臨床表徵，通常會突然出現發燒且持續3至8天、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐，出血症狀在第3-6天出現，可能會轉變成急性腎衰竭且維持數個星期。

2.漢他病毒肺症候群：早期症狀為發燒、疲倦和嚴重的肌肉痛，伴隨有頭痛、胃部不適等現象。通常在發病4至10天後才會開始出現咳嗽及呼吸急促等症狀，一旦心臟及肺部不適症狀出現後，可能很快就會出現呼吸衰竭與休克。

▲疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法。（圖／北市衛生局提供）

Q：如何預防漢他病毒症候群？

A：疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理。

疾管署說明，包括防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。

如發現鼠類排泄物時，應先戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，疾管署提到，請使用清除污物拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。

Q：如何治療漢他病毒症候群？

Ａ：疾管署官網表示，目前對於漢他病毒的感染並無特殊治療方法，基本上施以支持療法，並隨時注意監測體液與電解質平衡以及觀測血壓的變化。

