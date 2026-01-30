今年首例漢他病毒7旬翁發病8天亡 家附近捕獲2老鼠驗出陽性

國內今年出現首例漢他病毒案例，個案經治療仍身亡。（示意圖，photo-ac）

今年首例漢他病毒病例現蹤台北市大安區，疾管署今（30日）公布，一名70多歲男性住家曾有鼠類活動蹤跡，發病後病程快速惡化，8天內不治，環保單位捕獲2隻檢出漢他病毒抗體陽性的老鼠，疾管署提醒民眾歲末大掃除時落實防鼠及清消措施。

疾管署今日公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，個案為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期間無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒及腸胃道症狀，兩度前往急診就醫，後續收治加護病房，不幸仍於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診。

廣告 廣告

疫調顯示，個案主要活動地為住家，家屬表示家中曾有老鼠活動及鼠跡，地方衛生單位已完成同住家人採檢，血清結果均為陰性，並進行相關疫調及衛教防治工作；環保單位同步於個案住家周邊及活動地點展開捕鼠作業，共捕獲4隻老鼠，其中2隻檢出漢他病毒抗體陽性。

疾管署指出，漢他病毒症候群屬人畜共通傳染病，人類可能因吸入或接觸受鼠類排泄物或分泌物污染的塵土或物體而感染，呼籲民眾落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，加強環境清潔及捕滅鼠措施，清理鼠類排泄物時應佩戴口罩、手套並以稀釋漂白水消毒，避免病毒飛揚，降低感染風險。





更多《鏡新聞》報導

長榮空服員抱病執勤猝逝！座艙長記大過降級 工會籲公布霸凌調查

好狂！政大獲神秘校友一口氣捐9.39億 胞弟被感動非校友又捐500萬

民眾模仿霍諾德攀爬台北101 賈永婕籲放棄掙扎：不要磨磨蹭蹭